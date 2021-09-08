В Уфе прошла генеральная репетиция Международного марафона

В столице республики прошла генеральная репетиция Уфимского международного марафона. Вместе с профессиональными участниками по вечерней Уфе смогли пробежать и простые любители спорта.

Два года назад в Уфимском марафоне участвовало более пяти тысяч человек. На этот раз организаторы планируют как минимум повторить рекорд по количеству спортсменов. В тренировочном забеге на десять километров участвовало 35 человек. Организаторы выбрали такую дистанцию неслучайно, ведь её смогут осилить даже не самые подготовленные спортсмены.

Каждую среду в 19:30 на новой набережной проводятся бесплатные тренировки для всех желающих в любое время года и в любую погоду. Для Розы Файрухшиной тренировка не стала большим испытанием. Спортсменка в этом году пробежала 120 километров на суточном ультрамарафоне. На Уфимском марафоне она будет пейсмейкером – вести за собой спортсменов, чтобы преодолеть дистанцию за определенное время – четыре часа.