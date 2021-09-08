Баскетболисты «Уфимца» готовятся к новому сезону в Суперлиге

Башкирский клуб одним из последних вышел из отпуска. В команде новый главный тренер, а состав коллектива обновился наполовину. Над чем сейчас работают игроки и какая атмосфера в коллективе?

Так происходит перераспределение станций, или, проще говоря, упражнений на разные группы мышц. Это адаптационная тренировка. Баскетболисты «Уфимца» отдыхали в этом межсезонье дольше всех соперников по суперлиге. Команда последней вышла из отпуска.

За выполнением каждого задания лично следит новый главный тренер команды. Эдуард Рауд пришел в уфимский клуб, сменив в этом межсезонье на посту своего предшественника Дмитрия Иванова.

Так вышло, что прошлый сезон для «Уфимца» закончился слишком рано. Команда не сумела выйти в плей-офф Суперлиги. Зато команде удалось сохранить прописку в чемпионате в отличие, например, от ярославского «Буревестника». Остался прежним и костяк команды, на месте все ее лидеры. Коллектив обновился примерно на 50%. Вернулся Сергей Харитонов. Пришел в «Уфимец» Григорий Шуховцов, имеющий опыт игры в еврокубках. Выделяется среди новичков Константин Шевчук. Игрок молодежной команды «Зенит» Санкт-Петербурга. Спортсмен успел дебютировать в «Единой Лиге ВТБ» и «Евролиге».