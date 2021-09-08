Призер Олимпиады Гульназ Хатунцева провела встречу с земляками

Бронзовый призер Олимпийских игр встретилась со своими земляками. Гульназ Хатунцева встретилась с главой администрации Чекмагушевского района, а также со своими болельщиками и воспитанниками детской спортшколы секции велогонок.
Хатунцева стала бронзовым призером в велотреке в дисциплине «мэдисон», пропустив вперед соперниц из Великобритании и Дании. Уже на финише уроженка Башкортостана опередила представительниц Нидерландов. Напомним, спортсменка выросла в селе Новобалтачево.
На встрече она рассказала о том, как ей удалось стать призером Олимпийских игр. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы Чекмагуша смогли задать Гульназ интересующие вопросы, а главное – подержать в руках олимпийскую медаль.