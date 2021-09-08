Призер Олимпиады Гульназ Хатунцева провела встречу с земляками

Бронзовый призер Олимпийских игр встретилась со своими земляками.  Гульназ Хатунцева встретилась с главой администрации Чекмагушевского района, а также со своими болельщиками и воспитанниками детской спортшколы секции велогонок.

Хатунцева стала бронзовым призером в велотреке в дисциплине «мэдисон», пропустив вперед соперниц из Великобритании и Дании. Уже на финише уроженка Башкортостана опередила представительниц Нидерландов.  Напомним, спортсменка выросла в селе Новобалтачево.

Я очень люблю природу, свою малую родину. Я сюда приезжаю и заряжаюсь энергетикой. Для меня это место, где я могу отдохнуть и набраться сил.

Гульназ Хатунцева, бронзовый призер Олимпийских игр – 2020

На встрече она рассказала о том, как ей удалось стать призером Олимпийских игр. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы  Чекмагуша смогли задать Гульназ интересующие вопросы, а главное – подержать в руках олимпийскую медаль.

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