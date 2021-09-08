В Уфе без вести пропал 8-летний мальчик

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о старте новых поисков.
В Уфе пропал 8-летний Александр Полянский. Мальчик ушёл из дома сегодня, 8 сентября, но на связь с родными на выходит.
Приметы Александра: рост 140 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, короткие, а глаза карие. Был одет в серую куртку без капюшона, темно-синий пиджак, черную вязаную безрукавку, светло-салатовую рубашку, черные классические брюки, черные кроссовки с зелеными полосками и бежевую шапку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номерам: 8 800 700 54 52, 8 987 493 13 04, 8 917 475 88 30, 112.