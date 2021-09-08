В Башкирии экс-чиновника осудили за травмирование ребёнка

В Сибае перед судом предстал 54-летний заместитель главы администрации города. Его обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, ещё в августе 2018 года чиновник и предприниматель заключили договор о ремонте дворовой территории. В том числе компания должна была установить детские игровые комплексы.

Экс-чиновник подписал акт о приёмке работ без фактической проверки их выполнения. Безопасность установленных конструкция никто не оценил. В 2020 году во время игры на площадке незакрепленные хоккейные ворота упали на 7-летнюю девочку. Её здоровью был причинен тяжкий вред.