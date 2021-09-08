Глава Башкирии сообщил о масочном режиме в регионе
Сегодня, 8
сентября, Радий Хабиров отвечает на актуальные вопросы жителей Башкирии во
время эфира Прямой линии.
В частности,
большое внимание уделяется вопросам коронавирусной инфекции, так как ситуация в
регионе всё ещё неспокойная, хотя стабильная.
Радий Хабиров
отметил, что масочный режим сохраняется в Башкирии, но он не является
обязательным.
В целом для понимания ситуации мы живем в условиях пандемии почти полтора года. Люди очень сильно устали. В начале раз в неделю или в две недели мы меняли указ, ситуация того требовала. За это время люди измотались. Сейчас мы подходим осторожно к тому, чтобы людям лишними мерами не создать неудобств. Решение проблемы сейчас одно — вакцинация. Иногда люди начинают одевать маски, осуществляем проверки. Здесь нужен баланс. Если мы его найдем, то все будет неплохо. Мы исходим из текущей ситуации, она у нас довольно стабильна. Сложно назвать это волной. Мы просто фиксируем, что пока все стабильно. Будет все хуже — тогда будем принимать дополнительные меры.