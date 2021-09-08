Глава Башкирии сообщил о масочном режиме в регионе

В целом для понимания ситуации мы живем в условиях пандемии почти полтора года. Люди очень сильно устали. В начале раз в неделю или в две недели мы меняли указ, ситуация того требовала. За это время люди измотались. Сейчас мы подходим осторожно к тому, чтобы людям лишними мерами не создать неудобств. Решение проблемы сейчас одно — вакцинация. Иногда люди начинают одевать маски, осуществляем проверки. Здесь нужен баланс. Если мы его найдем, то все будет неплохо. Мы исходим из текущей ситуации, она у нас довольно стабильна. Сложно назвать это волной. Мы просто фиксируем, что пока все стабильно. Будет все хуже — тогда будем принимать дополнительные меры.

Радий Хабиров