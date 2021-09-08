Радий Хабиров рассказал о надежности здания ЦУРа

Сегодня проходит прямая линия Главы Башкортостана Радия Хабирова. В прямом эфире руководитель региона отвечает на вопросы жителей республики.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о надежности здания ЦУРа

Так, одним из частых в интернете стал вопрос о безопасности расположения Центра управления республикой, который, к слову, и выбран площадкой для прямой линии. Пользователи интересуются, не сползет ли ЦУР в Белую. Как отметил глава региона, если комментировать все, что пишут в Интернете, придется потратить очень много времени. По словам Радия Хабирова, объект прошел все необходимые процедуры.

Здесь склон, пришлось залить много бетона. Также было и при строительстве Белого дома. Этот ЦУР – некое начало освоения нашего склона. Много раз говорили: здесь есть права граждан, перспектива развития граждан. А то, что касается технической части, строили его серьезные люди. ЦУР стоял, стоит и будет стоять.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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