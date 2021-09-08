Радий Хабиров рассказал о надежности здания ЦУРа

Так, одним из частых в интернете стал вопрос о безопасности расположения Центра управления республикой, который, к слову, и выбран площадкой для прямой линии. Пользователи интересуются, не сползет ли ЦУР в Белую. Как отметил глава региона, если комментировать все, что пишут в Интернете, придется потратить очень много времени. По словам Радия Хабирова, объект прошел все необходимые процедуры.