Радий Хабиров рассказал о развитии туристической инфраструктуры в Башкирии

В рамках прямой линии главы
Башкортостана, которая проходит сегодня в Центре управления республикой и
транслируется на всех основных телеканалах Башкирии, Радий Хабиров ответил на
вопрос о развитии туристической инфраструктуры.
Глава региона ответил, что хорошо
относится к автотуризму. По его словам, это большая работа, в которой есть и
материальная, и интеллектуальная часть.
Мы начали с простого. Я же много езжу по республике, иногда надо где-то
остановиться. А порой час-полтора едешь, и негде даже помыть руки. Уверяю вас,
в течение следующего года мы увидим нормальные туалеты, кемпинги, заправки.
Сейчас на Инвестчас к нам приходят бизнесмены. Когда они услышали о наших мерах
поддержки, всё начало работать. Мы 1000 с лишним знаков еще расставили. Это
лишь выборочные сегменты, которые мы делаем.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров отметил увеличение
потока туристов. По его мнению, это вызвано невозможностью выехать за рубеж.
Есть возможность «заякорить» людей, нужно, чтобы они приезжали. Не
скажу, что наши гости всегда уезжают довольные. Есть вопросы к нам. Например,
очень много мусора у реки. Сейчас на геопарк «Торатау» подаем документы в
ЮНЕСКО. Все для того, чтобы приехали к нам. Но есть и минусы. У нас гостиницы
молчат, куда можно пойти, не говорят. Мы не понимаем саму инфраструктуру
бизнеса.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан