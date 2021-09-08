Радий Хабиров рассказал о развитии туристической инфраструктуры в Башкирии

Есть возможность «заякорить» людей, нужно, чтобы они приезжали. Не скажу, что наши гости всегда уезжают довольные. Есть вопросы к нам. Например, очень много мусора у реки. Сейчас на геопарк «Торатау» подаем документы в ЮНЕСКО. Все для того, чтобы приехали к нам. Но есть и минусы. У нас гостиницы молчат, куда можно пойти, не говорят. Мы не понимаем саму инфраструктуру бизнеса.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан