Радий Хабиров рассказал, почему в Башкирии проводят массовые мероприятия

Сегодня, 8 сентября, глава Башкирии вышел в эфир Прямой линии, чтобы ответить на актуальные вопросы жителей республики.
В частности, многих волнует вопрос, почему во время пандемии коронавируса в регионе проводят массовые мероприятия. Этим летом в Башкирии, например, прошли Всемирная Фольклориада, Чемпионат по борьбе, WorldSkills Russia. Глава региона отметил, что данные события провели с чётким соблюдением всех необходимых мер предосторожности. За время пандемии республика научилась жить в условиях ограничений.