Радий Хабиров рассказал, почему в Башкирии проводят массовые мероприятия

Фольклориада и Ворлдскилсс имеют свою историю. Если бы мне сейчас позвонили и попросили провести Фольклориаду в сентябре, я бы отказался. Мы должны были ее провести еще в 2019 году. Наша ситуация не столь трагична, чтобы мы закрылись и не проводили ничего. Каждое мероприятие вырвано для нас, каждое мероприятие несет пользу. На Фольклориаду приехало 37 стран. Меня очень сильно критиковали, но каждый раз мы исходили из баланса. Будет совсем плохо — не будем проводить. На Фольклориаде мы так щиты расставили, чтобы не допустить к нам ничего. Мы на чемпионате по борьбе зафиксировали только два случая. Мы немножко научились жить в таких ограничительных нормах. Когда было открытие Фольклориады, я сказал, что будет сидеть 4000 человек и нужно, чтобы каждый сидел в маске. Если мы где-то собираем людей, надо максимально отрабатывать. У нас в конце недели традиционный Инвестсабантуй — он постоянно повышает инвестиционную привлекательность южной части нашей республики.

Радий Хабиров