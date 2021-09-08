Радий Хабиров объяснил, почему сам решает узкие вопросы

В Центре управления Республикой Башкортостан проходит прямая линия главы региона. Радий Хабиров отвечает на вопросы жителей и журналистов. Так, руководитель республики объяснил, почему сам решает такие узкие вопросы, как благоустройство, проблемы с дорогами и транспортом.

Фото №1 - Радий Хабиров объяснил, почему сам решает узкие вопросы

По словам Радия Хабирова, иногда для того, чтобы настроить систему, руководителю нужно самому в это погружаться.

Это непросто и опасно. Моя задача – тратить время на аналитику, на работу с федеральным центром. А я постоянно борюсь с секретариатом, я же должен заниматься аналитикой. Я теряю стратегию. Но мне в некотором смысле везет с коллегами. В массе своей главы муниципалитетов, правительство республики довольно эффективно работают. Я вокруг себя хотел собрать людей самодостаточных.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров отметил, что система начинает настраиваться, но зачастую ему  приходится вносить исправления и даже повышать голос и принимать жесткие меры.

Но я согласен, я не должен так делать. От этой суеты я буду уходить в работу над стратегией нашей республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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