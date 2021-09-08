Радий Хабиров объяснил, почему сам решает узкие вопросы

Это непросто и опасно. Моя задача – тратить время на аналитику, на работу с федеральным центром. А я постоянно борюсь с секретариатом, я же должен заниматься аналитикой. Я теряю стратегию. Но мне в некотором смысле везет с коллегами. В массе своей главы муниципалитетов, правительство республики довольно эффективно работают. Я вокруг себя хотел собрать людей самодостаточных.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан