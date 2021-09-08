Радий Хабиров объяснил, почему сам решает узкие вопросы

В Центре управления Республикой
Башкортостан проходит прямая линия главы региона. Радий Хабиров отвечает на
вопросы жителей и журналистов. Так, руководитель республики объяснил, почему сам
решает такие узкие вопросы, как благоустройство, проблемы с дорогами и
транспортом.
По словам Радия Хабирова, иногда
для того, чтобы настроить систему, руководителю нужно самому в это погружаться.
Это непросто и опасно. Моя задача
– тратить время на аналитику, на работу с федеральным центром. А я постоянно
борюсь с секретариатом, я же должен заниматься аналитикой. Я теряю стратегию.
Но мне в некотором смысле везет с коллегами. В массе своей главы
муниципалитетов, правительство республики довольно эффективно работают. Я
вокруг себя хотел собрать людей самодостаточных.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров отметил, что система
начинает настраиваться, но зачастую ему приходится вносить исправления и даже повышать
голос и принимать жесткие меры.
Но я согласен, я не должен так
делать. От этой суеты я буду уходить в работу над стратегией нашей республики.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан