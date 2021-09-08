Стало известно, когда в Башкирии разрешится ситуация с автобусами

Третий год я занимаюсь транспортом. Я, когда пришел, подумал, что кавалерийским наскоком решу. Надо было решать проблемы с «Башавтотрансом». На тот момент его аккуратно вели к банкротству. Там очень много производственных земель - их хотели вывести, например. У нас сейчас работа неумолимо продолжается. Это первая часть, более легкая. Но мы не можем обеспечивать госперевозчиком всю Уфу. Я пытался себе найти партнеров среди перевозчиков. Несколько раз бросал клич, чтобы они работали на наших условиях. Диалога не получилось. Там есть самые крупные, их 5-7, вроде слушаются, но приходится подталкивать. Тут принцип простой: кто не с нами, тот не будет здесь работать. Потихонечку мы будем оставлять таких перевозчиков. Это к слову о вашем вопросе о том, что карту «Алга» кто-то не принимает. Почему ее придумали? Мы хотели всю наличку вывести из серой зоны. Потом это такой бизнес: руководители транспортных контор - это не те люди, которые вложили деньги, они выиграли маршруты и кинули клич: «ребята, идите ко мне работать, но вы должны каждый день сдавать деньги в кассу». Я считаю, что карта «Алга» - позитивная история для наших жителей. Наш «золотой час» - за него люди говорят «спасибо». Мы договорились, что к концу этого года все «пазики» уходят. В Уфе мы имеем право устанавливать эти правила, есть более современные модели автобусов. Сейчас просто идет наведение порядка в условиях, которые складывались десятилетиями. Здесь сложился Техас, как я его называю. Кузнецовский затон прозевали, там скопилось много людей, а автобусов нет. Но я абсолютно уверен, что эту ситуацию мы выправим, и жители будут гораздо меньше жаловаться на транспорт.

Радий Хабиров