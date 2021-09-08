Радий Хабиров развеял слухи вокруг ситуации с Куштау

Слышал эту точку зрения, правда, говорят чуть иначе. Говорят, что я это организовал вместе с Назаровым. Я бы о себе был очень высокого мнения, если бы я смог такое провернуть. Нет, конечно, вы сами все помните. Это довольно драматическая история в нашей жизни. Я должен был понять, что я совершил ошибку и мои оценки были неправильными. Но благодаря поддержке Президента мы вышли из этой ситуации очень неплохо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан