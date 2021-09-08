Радий Хабиров развеял слухи вокруг ситуации с Куштау

Глава Башкортостана в ходе прямой линии отвечает на вопросы, волнующие жителей региона. Так, жители республики считают, что история с БСК – хитросплетенная интрига, а ситуация с Куштау – спланированный сценарий, чтобы вернуть предприятие государству. Радий Хабиров прокомментировал это мнение.
Как добавил глава региона, «экологические раны», которые нанесены нашему обществу, надо лечить. Кроме того, нужно преодолевать раскол и ненависть по отношению друг к другу, которые породила ситуация с Куштау.