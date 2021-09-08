Радий Хабиров развеял слухи вокруг ситуации с Куштау

Глава Башкортостана в ходе прямой линии отвечает на вопросы, волнующие жителей региона. Так, жители республики считают, что история с БСК – хитросплетенная интрига, а ситуация с Куштау – спланированный сценарий, чтобы вернуть предприятие государству. Радий Хабиров прокомментировал это мнение.

Фото №1 - Радий Хабиров развеял слухи вокруг ситуации с Куштау

Слышал эту точку зрения, правда, говорят чуть иначе. Говорят, что я это организовал вместе с Назаровым. Я бы о себе был очень высокого мнения, если бы я смог такое провернуть. Нет, конечно, вы сами все помните. Это довольно драматическая история в нашей жизни. Я должен был понять, что я совершил ошибку и мои оценки были неправильными. Но благодаря поддержке Президента мы вышли из этой ситуации очень неплохо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как добавил глава региона, «экологические раны», которые нанесены нашему обществу, надо лечить. Кроме того, нужно преодолевать раскол и ненависть по отношению друг к другу, которые породила ситуация с Куштау.

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