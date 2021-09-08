Радий Хабиров рассказал, как выбирает подчиненных

Сегодня, 8 сентября, во время эфира Прямой линии Радий Хабиров отвечает на вопросы жителей Башкирии.
Например, глава региона рассказал о своём отношении к «байству», которое так негативно оценивал во время прихода на пост. Также Радий Хабиров поделился тем, как выбирает подчиненных, и как после строит с ними работу. Оказалось, самым важным фактором при приёме на работу для главы Башкирии являются личностные качества кандидата.
Также Радий Хабиров рассказал, что изменил бы в прошлом, когда только пришёл на пост главы региона.