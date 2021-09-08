Радий Хабиров рассказал, как выбирает подчиненных

Байство у меня, надеюсь, не появилось. Я как-то супруге сказал: «как только я начну бронзоветь - бей меня битой по голове». Мне кажется, мы провели определенную кадровую работу. Люди встречаются с баями на «земле», в муниципалитетах. Поэтому мы серьезно обновили глав, исходили из принципа, чтобы приходил хороший человек. Это можно распознать. Мы же спрашиваем про его жизненный путь, как он работал на предыдущих работах. Это кадровая работа, довольно скрупулезная вещь. Моя работа такая: дать поручение и проконтролировать. С некоторыми главами мы расстались, я старался всегда решать эти вопросы аккуратно. Поэтому мы, как мне кажется, сформировали рабочий каркас. Я к каждому отношусь с уважением. Этого главу долбят все: СМИ, правоохранительные органы. Я должен трезво на них смотреть. Все время бить по голове - это не работает.

Радий Хабиров