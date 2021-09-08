Радий Хабиров рассказал, как выбирает подчиненных

Сегодня, 8 сентября, во время эфира Прямой линии Радий Хабиров отвечает на вопросы жителей Башкирии.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, как выбирает подчиненных

Например, глава региона рассказал о своём отношении к «байству», которое так негативно оценивал во время прихода на пост. Также Радий Хабиров поделился тем, как выбирает подчиненных, и как после строит с ними работу. Оказалось, самым важным фактором при приёме на работу для главы Башкирии являются личностные качества кандидата.

Байство у меня, надеюсь, не появилось. Я как-то супруге сказал: «как только я начну бронзоветь - бей меня битой по голове». Мне кажется, мы провели определенную кадровую работу. Люди встречаются с баями на «земле», в муниципалитетах. Поэтому мы серьезно обновили глав, исходили из принципа, чтобы приходил хороший человек. Это можно распознать. Мы же спрашиваем про его жизненный путь, как он работал на предыдущих работах. Это кадровая работа, довольно скрупулезная вещь. Моя работа такая: дать поручение и проконтролировать. С некоторыми главами мы расстались, я старался всегда решать эти вопросы аккуратно. Поэтому мы, как мне кажется, сформировали рабочий каркас. Я к каждому отношусь с уважением. Этого главу долбят все: СМИ, правоохранительные органы. Я должен трезво на них смотреть. Все время бить по голове - это не работает. 

Радий Хабиров 

Также Радий Хабиров рассказал, что изменил бы в прошлом, когда только пришёл на пост главы региона. 

Есть вещи, которые бы я не делал. Но базово я бы ничего не менял. Я горячий человек. Когда я начал работать, я был слишком горячим. Сейчас я работаю над собой, сейчас я все решаю более спокойно, без летающих сковородок. Я же первый раз работаю главой республики, но базово все, что я могу сделать - я это делаю.

Радий Хабиров 
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии