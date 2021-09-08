Радий Хабиров сообщил, когда демонтируют памятник Салавату Юлаеву

Во время прямой линии Радий Хабиров рассказал о необходимости ремонта главного памятника Башкортостана. Напомним, в Управлении по госохране объектов культурного наследия были опубликованы данные экспертизы постамента. В заключении рекомендован демонтаж памятника для дальнейшего восстановления.

Фото №1 - Радий Хабиров сообщил, когда демонтируют памятник Салавату Юлаеву

Памятник у нас уже с 1967 года стоит. За это время ни разу не делали ремонт. Звонил мне как-то Ульфат Мансурович, ему дали обследование памятника, фото крупным планом. Там трещины. Он говорит: «Шеф, мы памятник можем потерять». Там и гранит уже разъезжается. Просто время берет свое. Мы сделали более глубокое изучение, пригласили специалистов из Санкт-Петербурга. Надо как можно скорее его отремонтировать. Если не будем ремонтировать, мы его потеряем. Один ураган – и всё.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По словам главы региона, в данной работе очень много нюансов. Как отметил Радий Хабиров, это недешевое удовольствие, однако летом следующего года памятник планируют снять с постамента и приступить к реконструкции.

Не снимать невозможно – он весит 40 тонн. У нас была идея: мы думали, что можно снять памятник и поставить стеклянный павильон, чтобы люди все видели. Если будет возможно, сделаем так.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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