Радий Хабиров сообщил, когда демонтируют памятник Салавату Юлаеву

Во время прямой линии Радий Хабиров рассказал о необходимости ремонта главного памятника Башкортостана. Напомним, в Управлении по госохране объектов культурного наследия были опубликованы данные экспертизы постамента. В заключении рекомендован демонтаж памятника для дальнейшего восстановления.
По словам главы региона, в данной работе очень много нюансов. Как отметил Радий Хабиров, это недешевое удовольствие, однако летом следующего года памятник планируют снять с постамента и приступить к реконструкции.