Глава Башкирии рассказал о возможном преемнике

Мы с Муртазой Губайдулловичем общаемся. Не так много, у него были проблемы со здоровьем. Вы знаете, у меня с ним долгая история отношений. С Рустэмом Закиевичем мы тоже немного общаемся. Он мне оставил перечень тех дел, которые он начинал, по некоторым из них мы идем. Он очень много сделал и уважаю его. С Рустэмом Закиевичем не успели плотно поработать, недавно вот поздравил его с днем рождения. По преемнику - не думал. Это будет решать Президент России и люди. У меня родилась такая шутка, подумал, дай-ка, сейчас назову пару-тройку фамилию. Но нет, не буду людям жизнь портить. У нас уже появляется плеяда сильных и хороших руководителей.

Радий Хабиров