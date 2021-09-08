Глава Башкирии рассказал о возможном преемнике

Сегодня, 8
сентября, глава Башкирии отвечает на самые актуальные вопросы жителей
республики в эфире Прямой линии.
В частности,
Радий Хабиров ответил на волнующий многих вопрос о своём преемнике. И хотя
глава региона ещё несколько лет будет на своём посту, вопросы о предыдущих
главах республики и будущих волнуют многих.
Но Радий
Хабиров отметил, что решение о преемнике принимать не ему.
Мы с Муртазой Губайдулловичем общаемся. Не так много, у него были проблемы со здоровьем. Вы знаете, у меня с ним долгая история отношений. С Рустэмом Закиевичем мы тоже немного общаемся. Он мне оставил перечень тех дел, которые он начинал, по некоторым из них мы идем. Он очень много сделал и уважаю его. С Рустэмом Закиевичем не успели плотно поработать, недавно вот поздравил его с днем рождения. По преемнику - не думал. Это будет решать Президент России и люди. У меня родилась такая шутка, подумал, дай-ка, сейчас назову пару-тройку фамилию. Но нет, не буду людям жизнь портить. У нас уже появляется плеяда сильных и хороших руководителей.