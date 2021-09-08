Стало известно, когда откроют Госцирк в Уфе

Из внебюджетного фонда были выделены деньги на реконструкцию уфимского цирка. Реконструировать будут вантовые конструкции. Сделать это было решено ещё в 2020 году по указу Радия Хабирова, хотя уфимский Госцирк находится в ведении Росгосцирка.