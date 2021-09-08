Стало известно, когда откроют Госцирк в Уфе

Сегодня, 8 сентября, глава Башкирии проводит Прямую линию, на которой отвечает на актуальные вопросы жителей региона.

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Уфимцы, в частности, интересуются судьбой Госцирка. Учреждение было закрыто несколько лет назад из-за его небезопасности.

Радий Хабиров рассказал, когда планируется открыть обновленный цирк.  

По Госцирку мы завершаем экспертизу. Наша задача - запустить цирк к 2024 году. Я надеюсь, мы справимся с этим.

Радий Хабиров 

Из внебюджетного фонда были выделены деньги на реконструкцию уфимского цирка. Реконструировать будут вантовые конструкции. Сделать это было решено ещё в 2020 году по указу Радия Хабирова, хотя уфимский Госцирк находится в ведении Росгосцирка.  

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