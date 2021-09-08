Прямая линия главы Башкортостана: основные темы

Радий Хабиров развеял слухи вокруг ситуации с Куштау и ответил, были ли события спланированными, чтобы вернуть БСК республике. Глава Башкортостана сказал, что слышал о таком мнении и прокомментировал его во время прямой линии. Также Радий Хабиров рассказал о том, кто мог бы заменить его на посту руководителя республики. Глава региона отвечал на вопросы жителей и журналистов более четырех часов. Из Центра управления республикой – корреспондент телеканала БСТ.

Беседа главы региона с журналистами и жителями Башкирии стартовала в ЦУРе в 19:00 и длилась более четырех часов. В зале присутствовали журналисты федеральных и республиканских СМИ, также поступали видеовопросы и текстовые сообщения, их принимали как на сайте главы республики, так и на сайтах министерств и ведомств. Один из первых вопросов касался БСК. Как прокомментировал Радий Хабиров, сейчас предприятие находится на подъеме. Так, за первое полугодие прибыль выросла на 43% – до 8,6 млрд рублей. Сейчас компания готовится к модернизации и решению экологических проблем. Впереди также обсуждение некоторых деталей с правительством России – у республики есть пакет акций. Также Радий Хабиров прокомментировал, мог ли он быть инициатором событий около Куштау.

Я бы очень гордился собой, если бы я смог такое провернуть. Нет, конечно, вы сами все помните. Это довольно драматическая история в нашей жизни. Я должен был понять, что я совершил ошибку и мои оценки были неправильными. Но благодаря поддержке Президента мы вышли из этой ситуации очень неплохо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Что касается передачи доли акций БСК в собственность республики, то Радий Хабиров поблагодарил президента, а также ответил на вопрос журналистов о благосклонности к нему главы государства. Руководитель Башкортостана подчеркнул, что эта благосклонность не к нему, а к республике и ее жителям.

Я не работал непосредственно с президентом, я был рядовой сотрудник администрации и находился в стороне. Поэтому относить это к моей прошлой работе неверно. Но очень приятно такое отношение, и в первую очередь не ко мне, а к республике. Республика это заслужила. И буквально через три недели после встречи с президентом мы получаем разрешение по кампусу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это лето было тяжелым с точки зрения пожаров, стояла аномальная жара – очаги возникли в нескольких районах. Глава республики также затронул эту тему и поблагодарил спасателей и волонтеров за проделанную работу. Сегодня стало известно о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева и оператора и режиссера Александра Мельника. Они погибли в Норильске при трагических обстоятельствах. Как сказал Радий Хабиров, Зиничев очень хорошо относился к Башкортостану.

Как отметил глава Башкирии, к 1 ноября этого года будет принята программа для оказания мер дополнительной поддержки экстренным службам, в том числе Башкирия получит вертолет Ка вместимостью 4 тонны для тушения лесных пожаров.

Что касается благоустройства парков, Радий Хабиров в соцсетях проводил голосование, какой парк нужно привести в порядок в первую очередь, и в лидеры вышли парк Нефтехимиков, центральный парк Демы и парковая зона озера Теплое в Инорсе. Обсуждалась и реконструкция памятника Салавату Юлаеву.

Не снимать невозможно – он весит 40 тонн. У нас была идея: мы думали, что можно снять памятник и поставить стеклянный павильон, чтобы люди все видели. Если это будет технически возможно, сделаем так. В любом случае, если не будем ремонтировать, мы его потеряем. Один хороший ураган – и всё. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Спорт тоже вошел в перечень вопросов, которые обсуждались на прямой линии. Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин спросил о поддержке детского хоккея. Радий Хабиров рассказал о планах построить две ледовые арены. Обсуждалась и поддержка футбола. Глава региона рассказал, что некая компания готова оказать поддержку, но все подробности будут сообщаться позднее.

Не я начинал продвижение клуба «Уфа» в Высшую лигу, и я не имею права останавливать этот процесс, поэтому я сделаю все возможное, чтобы вы играли, а с вас хорошая игра. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Неожиданные моменты во время прямой линии тоже были: Радию Хабирову подарили тренажер для гвоздестояния. Также обсуждались острые политические вопросы. Глава Башкирии прокомментировал ситуацию с Рамилей Саитовой и Ильмирой Бикбаевой. Он сказал, что как женщин их ему жаль, но каждый человек должен нести ответственность за свои слова и поступки.