Прямая линия главы Башкортостана: основные темы

Радий Хабиров развеял слухи вокруг ситуации с Куштау и ответил, были ли события спланированными, чтобы вернуть БСК республике. Глава Башкортостана сказал, что слышал о таком мнении и прокомментировал его во время прямой линии. Также Радий Хабиров рассказал о том, кто мог бы заменить его на посту руководителя республики. Глава региона отвечал на вопросы жителей и журналистов более четырех часов. Из Центра управления республикой – корреспондент телеканала БСТ.
Беседа главы региона с журналистами и жителями Башкирии стартовала в ЦУРе в 19:00 и длилась более четырех часов. В зале присутствовали журналисты федеральных и республиканских СМИ, также поступали видеовопросы и текстовые сообщения, их принимали как на сайте главы республики, так и на сайтах министерств и ведомств. Один из первых вопросов касался БСК. Как прокомментировал Радий Хабиров, сейчас предприятие находится на подъеме. Так, за первое полугодие прибыль выросла на 43% – до 8,6 млрд рублей. Сейчас компания готовится к модернизации и решению экологических проблем. Впереди также обсуждение некоторых деталей с правительством России – у республики есть пакет акций. Также Радий Хабиров прокомментировал, мог ли он быть инициатором событий около Куштау.
Что касается передачи доли акций БСК в собственность республики, то Радий Хабиров поблагодарил президента, а также ответил на вопрос журналистов о благосклонности к нему главы государства. Руководитель Башкортостана подчеркнул, что эта благосклонность не к нему, а к республике и ее жителям.
Это лето было тяжелым с точки зрения пожаров, стояла аномальная жара – очаги возникли в нескольких районах. Глава республики также затронул эту тему и поблагодарил спасателей и волонтеров за проделанную работу. Сегодня стало известно о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева и оператора и режиссера Александра Мельника. Они погибли в Норильске при трагических обстоятельствах. Как сказал Радий Хабиров, Зиничев очень хорошо относился к Башкортостану.
Как отметил глава Башкирии, к 1 ноября этого года будет принята программа для оказания мер дополнительной поддержки экстренным службам, в том числе Башкирия получит вертолет Ка вместимостью 4 тонны для тушения лесных пожаров.
Что касается благоустройства парков, Радий Хабиров в соцсетях проводил голосование, какой парк нужно привести в порядок в первую очередь, и в лидеры вышли парк Нефтехимиков, центральный парк Демы и парковая зона озера Теплое в Инорсе. Обсуждалась и реконструкция памятника Салавату Юлаеву.
Спорт тоже вошел в перечень вопросов, которые обсуждались на прямой линии. Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин спросил о поддержке детского хоккея. Радий Хабиров рассказал о планах построить две ледовые арены. Обсуждалась и поддержка футбола. Глава региона рассказал, что некая компания готова оказать поддержку, но все подробности будут сообщаться позднее.
Неожиданные моменты во время прямой линии тоже были: Радию Хабирову подарили тренажер для гвоздестояния. Также обсуждались острые политические вопросы. Глава Башкирии прокомментировал ситуацию с Рамилей Саитовой и Ильмирой Бикбаевой. Он сказал, что как женщин их ему жаль, но каждый человек должен нести ответственность за свои слова и поступки.
Радий Хабиров рассказал об общении со своими предшественниками. С Муртазой Рахимовым нынешний глава созванивается и на его вопрос «держишься ли ты?» отвечает утвердительно. Рустэма Хамитова Радий Хабиров недавно поздравлял с днем рождения, кроме того, глава региона отметил, что предыдущий руководитель Башкирии оставил ему перечень начатых, но незавершенных дел, что помогло новому главе в работе. Что касается преемника, об этом Радий Хабиров не думает – решать будут президент и люди, однако он отметил, что в республике много эффективных политиков. При этом на вопрос, может ли главой республики стать женщина, руководитель региона ответил, что, конечно, может, и напомнил, что в Башкирии среди глав муниципалитетов есть две представительницы прекрасного пола.