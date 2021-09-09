В Башкирии ученые могут получить на исследования грант в 75 млн рублей

В Башкирии учреждены 4 гранта, которые направят на поддержку научных исследований. Выполняться они будут под руководством ведущих ученых. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.

Сумма каждого гранта составит 75 миллионов рублей. С 2021 по 2023 год, а также в последующие четыре года господдержку в форме субсидий будут выделять из регионального бюджета. Проводить конкурсы на получение грантов будет Минобразования республики.