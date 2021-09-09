В Башкирии ученые могут получить на исследования грант в 75 млн рублей

В Башкирии учреждены 4 гранта, которые направят на поддержку научных исследований. Выполняться они будут под руководством ведущих ученых. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.
Сумма каждого гранта составит 75 миллионов рублей. С 2021 по 2023 год, а также в последующие четыре года господдержку в форме субсидий будут выделять из регионального бюджета. Проводить конкурсы на получение грантов будет Минобразования республики.
Также в Башкирии ежегодно будут выделять гранты для ученых, работающих в Евразийском НОЦ. Согласно указу главы, общий объём средств, направленных на выплату субсидий, составит 20 млн рублей в 2022 году и по 30 млн – в последующих.