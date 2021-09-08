Прямая линия с Радием Хабировым: о будущем Башкирии и немного о личном

В столице Башкортостана в здании Центра Управления Республикой завершился большой прямой эфир, в ходе которого Радий Хабиров отвечал на вопросы журналистов и жителей республики.

Это был самый масштабный проект за время работы Радия Хабирова на посту руководителя региона. Прямой эфир продлился более 4 часов, жители республики задали в социальных сетях порядка 4700 вопросов.

Редакция bash.news публикует самые актуальные проблемы, которые были затронуты во время общения с руководителем Башкортостана.

Уйдет ли Радий Хабиров из соцсетей, когда закончит работу на посту Главы Башкортостана?

Первый вопрос на прямой линии касался будущего социальных сетей руководителя региона. Сейчас его странички во всех соцсетях - своеобразное единое СМИ, из которого жители получают информацию из первых уст.

Ничего не поменяется. Социальные сети – это просто определенная часть моей работы. Эффективность там точно нахожу, уделяю этому серьезное внимание. Радий Хабиров

Сползет ли здание ЦУРа в Белую?

Жителей по-прежнему интересует безопасность здания ЦУРа, которое построено на склоне рядом с Белым домом.

Если мы возьмемся комментировать все, что пишут в Интернете, очень много времени потратим. Объект прошел все необходимые процедуры. Здесь склон, пришлось залить много бетона. Также было и при строительстве Белого дома. Этот ЦУР – некое начало освоения нашего склона. Много раз говорили: здесь есть права граждан, перспектива развития граждан. А то, что касается технической части, строили его серьезные люди. ЦУР стоял, стоит и будет стоять. Радий Хабиров

Что происходит с масочным режимом?

Это один из самых популярных вопросов жителей. Радий Хабиров объяснил, что, несмотря на пандемию, наши люди учатся жить в новых реалиях.

В целом, для понимания ситуации, мы живем в условиях пандемии почти полтора года. Люди очень сильно устали. Вначале раз в неделю или в две недели мы меняли указ, ситуация того требовала. За это время люди измотались. Сейчас мы подходим осторожно к тому, чтобы людям лишними мерами не создать неудобств. Решение проблемы сейчас одно – вакцинация. Иногда люди начинают надевать маски, осуществляем проверки. Здесь нужен баланс. Если мы его найдем, то все будет неплохо. Мы исходим из текущей ситуации, она у нас довольно стабильна. Сложно назвать это волной. Мы просто фиксируем, что пока все стабильно. Будет все хуже – тогда будем принимать дополнительные меры. Радий Хабиров

Были ли случаи смерти после вакцинации в Башкортостане?

Еще один миф, который разносится по соцсетям – смертность после вакцинации. Глава Башкортостана ответил прямо: ни одного случая в регионе не зафиксировано.

Мы не фиксировали ни одного случая, когда вакцинированный человек погиб. У нас люди умирают, все мы за этот год потеряли близких. Самое главное – вакцинация. Ситуация какая: у нас сделали вакцину почти миллион двести человек. Наша задача – миллион восемьсот. А дальше от 60% будем переходить к 80%. Видимо, мы столкнулись с тем, что силой нашего убеждения тех, кто хотел вакцинироваться, вакцинировали. Дальше будет сложнее. У нас очень неплохие темпы. Здесь нам нужно быть искуснее в этом вопросе. Радий Хабиров

Как дальше будет развиваться сфера внутреннего туризма в Башкортостане?

Неоднократно было подмечено, что Башкортостан – отличное место для туризма, особенно на своем автомобиле, но в регионе многое необходимо "подкрутить", чтобы туристы с удовольствием приезжали к нам отдыхать. Об этом упомянул и Радий Хабиров.

Я в целом хорошо отношусь к автотуризму. Это большая работа, есть и материальная, и интеллектуальная часть работы. Мы начали с простого. Я же много езжу по республике, иногда надо где-то остановиться. А порой час-полтора едешь, и негде даже помыть руки. Уверяю вас, в течение следующего года мы увидим нормальные туалеты, кемпинги, заправки. Сейчас на "Инвестчас" к нам приходят бизнесмены. Когда они услышали о наших мерах поддержки, всё начало работать. Мы 1000 с лишним знаков еще расставили. Это лишь выборочные сегменты, которые мы делаем. Количество туристов увеличилось из-за того, что не выезжали за рубеж. Есть возможность “заякорить” людей, нужно, чтобы они приезжали. Не скажу, что наши гости всегда уезжают довольные. Есть вопросы к нам. Например, очень много мусора у реки. Сейчас на геопарк “Торатау” подаем документы в ЮНЕСКО. Все для того, чтобы приехали к нам. Но есть и минусы. У нас гостиницы молчат, куда можно пойти, не говорят. Мы не понимаем саму инфраструктуру бизнеса. Радий Хабиров

Почему в Башкортостане проходят крупные мероприятия, если у нас пандемия?

Этот вопрос – также в топе самых популярных вопросов жителей. Регион принял ряд крупных событий федерального и мирового масштаба, но как это повлияет на уровень заболеваемости?

Фольклориада и Ворлдскиллс имеют свою историю. Если бы мне сейчас позвонили и попросили провести Фольклориаду в сентябре, я бы отказался. Мы должны были ее провести еще в 2019 году. Наша ситуация не столь трагична, чтобы мы закрылись и не проводили ничего. Каждое мероприятие вырвано для нас, каждое мероприятие несет пользу. На Фольклориаду приехало 37 стран. Меня очень сильно критиковали, но каждый раз мы исходили из баланса. Будет совсем плохо – не будем проводить. На Фольклориаде мы так щиты расставили, чтобы не допустить к нам ничего. Мы на чемпионате по борьбе зафиксировали только два случая. Мы немножко научились жить в таких ограничительных нормах. Когда было открытие Фольклориады, я сказал, что будет сидеть 4000 человек, и нужно, чтобы каждый сидел в маске. Если мы где-то собираем людей, надо максимально отрабатывать. У нас в конце недели традиционный Инвестсабантуй – он постоянно повышает инвестиционную привлекательность южной части нашей республики. Радий Хабиров

Почему Радий Хабиров лично решает проблемы транспорта, дорог и благоустройства?

Сразу целый комплекс проблем был представлен в следующем вопросе. Глава Башкортостана объяснил, почему в некоторых случаях лучше использовать "ручное" управление.

Я по натуре очень ленивый человек. Но иногда для того, чтобы настроить систему, нужно самому в это погружаться. Это непросто и опасно. Моя задача – тратить время на аналитику, на работу с федеральным центром. А я постоянно борюсь с секретариатом, я же должен заниматься аналитикой. Я теряю стратегию. Но мне в некотором смысле везет с коллегами. В массе своей главы муниципалитетов, правительство республики довольно эффективно работают. Я вокруг себя хотел собрать людей самодостаточных. У меня был руководитель, Вячеслав Володин, у него была фраза: опираются на то, что сопротивляется. Мне вчера принесли справку – у нас плохо работает весовой контроль. Я сегодня целый час на это потратил, в итоге не разобрались, через три недели опять разбираемся. Система начинает настраивается, иногда самому приходится исправлять и голос повышать, жесткие меры принимать. Но я согласен, я не должен так делать. От этой суеты я буду уходить в работу над стратегией нашей республики. Радий Хабиров

Когда в Уфе решится проблема с автобусами?

Отдельная тема – транспортный вопрос в столице республики. Автобусы обновляются, но жители по-прежнему жалуются на работу системы общественного транспорта.

Третий год я занимаюсь транспортом. Я когда пришел, подумал, что кавалерийским наскоком решу. Надо было решать проблемы с “Башавтотрансом”. На тот момент его аккуратно вели к банкротству. Там очень много производственных земель – их хотели вывести, например. У нас сейчас работа неумолимо продолжается. Это первая часть, более легкая. Но мы не можем обеспечивать государственным перевозчиком всю Уфу. Я пытался себе найти партнеров среди перевозчиков. Несколько раз бросал клич, чтобы они работали на наших условиях. Диалога не получилось. Там есть самые крупные, их 5-7, вроде слушаются, но приходится подталкивать. Тут принцип простой: кто не с нами, тот не будет здесь работать. Потихонечку мы будем оставлять таких перевозчиков. Это к слову о вашем вопросе о том, что карту “Алга” кто-то не принимает. Почему ее придумали? Мы хотели всю наличку вывести из серой зоны. Потом это такой бизнес: руководители транспортных контор – это не те люди, которые вложили деньги, они выиграли маршруты и кинули клич: “Ребята, идите ко мне работать, но вы должны каждый день сдавать деньги в кассу”. Я считаю, что карта “Алга” – позитивная история для наших жителей. Наш “золотой час” – за него люди говорят спасибо. Мы договорились, что к концу этого года все “пазики” уходят. В Уфе мы имеем право устанавливать эти правила, есть более современные модели автобусов. Сейчас просто идет наведение порядка в условиях, которые складывались десятилетиями. Здесь сложился Техас, как я его называю. Кузнецовский затон прозевали, там скопилось много людей, а автобусов нет. Но я абсолютно уверен, что эту ситуацию мы выправим, и жители будут гораздо меньше жаловаться на транспорт. Радий Хабиров

Какая судьба ждет ФК "Уфа"? Решится ли вопрос с его финансированием?

Футбольный клуб "Уфа" сейчас проживает не самые простые времена. В соцсетях ходят слухи, что у клуба нет денег даже для того, чтобы оплатить выезд игроков на игры в новом сезоне. Радий Хабиров поспешил успокоить футбольных болельщиков.

Нам удалось провести переговоры с один из крупных предприятий республики. Мы получили согласие на финансирование. Я пока не хочу называть, но у вас будет базовый спонсор, который будет финансировать развитие футбола у нас в республике. Мы все проговорили, осталось немного подождать. Если вдруг это займет больше нескольких месяцев, будем принимать меры, чтобы вы играли дальше. Да, были определенные разговоры, были у меня разные советчики. Не я начинал продвижение клуба, и я не имею права останавливать это. Радий Хабиров

Планируется ли в Уфе развивать систему катков?

Вопрос о системе развития катков в Уфе задал Главе Башкортостана капитан ХК "Салават Юлаев" Григорий Панин.

Мы исходили из взвешивания балансов. Завершили Ишимбай, завершаем Октябрьский. Есть мое поручение по проектированию ледового дворца в Раевке. По Уфе такие мысли есть. В центре сейчас такого места нет. Это будет чисто рабочая история, хотим две коробки в разных частях Уфы. По Уфе к 2024 году мы такие объекты построим. Радий Хабиров

Раньше много денег вкладывали в Стерлитамак. Что будет дальше?

Актуальный для жителей Стерлитамака вопрос – финансирование социальной составляющей города. Раньше на деньги БСК строили площади, новые дороги и общественные пространства. А что будет дальше?

На данный момент в связи с поручением Президента нам на доверительное управление передали “Соду”. Следующий этап – заключение соглашения между Правительством России и Башкортостаном об управлении предприятием. За предприятие мы не волнуемся, оно вполне спокойно работает. Мы можем говорить о рекордных показателях: за первое полугодие прибыль выросла на 43% до 8,6 млрд рублей. До конца года будет 17-18 млрд рублей. Когда состоится совет директоров, будем определять социальные нагрузки. Да, мы договаривались, что часть денег будет идти на развитие Стерлитамака и района. Но отметим, что это рекорд по объему выручки. Никогда столько не производили. Мы с большой надеждой смотрим на развитие предприятия. Там надо решать экологические проблемы. Напоминаю, что прибыль 2020 года, порядка 13 млрд рублей, до сих пор не распределена. Там есть, с чем работать. Радий Хабиров

Многие считают, что история с Куштау и БСК была заранее спланирована, чтобы вернуть компанию государству. Так ли это?

Не обошлось и без конспирологических теорий. Радия Хабирова спросили о том, на сколько реален миф про государство, которое самостоятельно "раздуло" конфликт вокруг Куштау ради возврата БСК под крыло государства.

Я слышал эту точку зрения, правда, говорят чуть иначе. Говорят, что я это организовал вместе с Назаровым. Я бы о себе был очень высокого мнения, если бы я смог это провернуть. Нет, конечно, вы сами все помните. Это довольно драматическая история в нашей жизни. Я должен был понять, что я совершил ошибку и мои оценки были неправильными. Но благодаря поддержке Президента мы вышли из этой ситуации очень неплохо. А вот экологические раны, которые нанесены нашему обществу, надо лечить. Тот раскол, ненависть по отношению друг к другу. Это просто кропотливая работа. Радий Хабиров

Когда преобразятся парки Уфы?

От теорий заговора – к приятным темам. Активная работа по благоустройству парков продолжается вот уже несколько лет, а жителей Уфы особо волнует, какой парк следующим получит вторую жизнь.

Мы решили сделать опрос среди жителей, узнать их мнение. Больше 60 тысяч жителей высказали свои соображение. Парк Нефтехимиков мы начинаем проектировать. Он сопоставим с Первомайским. Через 2 года мы сдадим первоклассный парк, там очень хорошее место. Что касается Демского парка, мы туда зайдем уже в следующем году. Это будет летом, сам парк небольшой, не более 5 гектаров. Дай бог, завершим его в следующем году. Парковая зона озера Теплое находится в стадии проектирования, его сдадим в 2023 году. С парком Лесоводов еще думаем, что делать, наведем порядок к 2023-2024 году. Радий Хабиров

Ждать ли жителям Башкирии проблем с тарифами на отопление?

Цены на отопление в прошлом стали серьезной проблемой для всего региона. У некоторых цифры в "платежках" взлетели в несколько раз. Для жителей эти суммы стали серьезным испытанием для семейного бюджета.

Мы все пережили непростое начало прошлого года, были справедливые возмущения. Вопрос комплексный. Тарифы мы не меняем, буквально небольшие коррекционные коэффициенты. Тариф был установлен в 2015 году. Почему это сделали? Изношенность сетей была большая. То, что мы получили в январе 2020 года, это большой комплекс проблем: это ненадлежащая подготовка к зиме, когда мы топим улицу, это приборы учета, это “перетопы” и неразбериха, когда предъявляют счет не за тот метраж, который на самом деле. В конечном счете в платежках приходили суммы в 2-3 раза больше. Недоработки были и при переходе с системы оплаты отопления за 8 месяцев. Мы просто людям не объяснили. Надеюсь, мы не допустим того, что произошло в январе 2020 года. Радий Хабиров

Как Радий Хабиров выбирает подчиненных?

Заступая на пост руководителя региона, Радий Хабиров отметил, что время байства заканчивается. Изменилось ли его мировоззрение за эти годы?

Байство у меня, надеюсь, не появилось. Я как-то супруге сказал: как только я начну бронзоветь, бей меня битой по голове. Мне кажется, мы провели определенную кадровую работу. Люди встречаются с баями на “земле”, в муниципалитетах. Поэтому мы серьезно обновили глав, исходили из принципа, чтобы приходил хороший человек. Это можно распознать. Мы же спрашиваем про его жизненный путь, как он работал на предыдущих работах. Это кадровая работа, довольно скрупулезная вещь. Моя работа такая: дать поручение и проконтролировать. С некоторыми главами мы расстались, я старался всегда решать эти вопросы аккуратно. Поэтому мы, как мне кажется, сформировали рабочий каркас. Я к каждому отношусь с уважением. Этого главу долбят все: СМИ, правоохранительные органы. Я должен трезво на них смотреть. Все время бить по голове – это не работает. Есть вещи, которые бы я не делал. Но базово я бы ничего не менял. Радий Хабиров

Отдельно глава региона остановился на том, что на подчиненных бесполезно кричать. Он признался, что раньше и сам реагировал на все слишком бурно, но сейчас изменил тактику.

Я горячий человек. Когда я начал работать, я был слишком горячим. Сейчас я работаю над собой, сейчас я все решаю более спокойно, без летающих сковородок. Я же первый раз работаю главой республики, но базово все, что я могу сделать, я это делаю. Радий Хабиров

О приезде Путина в Башкортостан

Не так давно Президент России приехал в Башкортостан на открытие нового завода.

Весь мир шумит, а тут австрийский бизнесмен вложил 8 миллиардов, появился смарт-завод. Почему бы не показать? (Путину – прим. редакции). Встреча была не такая долгая, но многие вопросы мы с ним неплохо обсудили. Республика это заслужила. Через пару недель мы еще получаем решение по кампусу. У нас очень хорошая, сильная заявка была. Я рассказывал об этом Президенту, что мы в центре “нарезали” землю. Опыты кампусов, которые строились за пределами города, там “не полетело”, хочется ведь жить ближе к исторической среде. Радий Хабиров

О гибели министра МЧС

Радий Хабиров также выразил свои соболезнования всем спасателям в связи с гибелью министра МЧС в Арктике при спасении человека.

Это очень большая трагедия. Я хочу поблагодарить сотрудников, наших спасателей, все лето с пожарами мучались. Потеряли большого человека. Евгений Николаевич с большим теплом относился к нашей республике. Очень жалко. Радий Хабиров

Для тушения лесных пожаров в Башкортостане не хватает техники. Как власти будут решать этот вопрос?

Лесные пожары в этом году стали испытанием на прочность для региональных властей. Ощущалась нехватка техники, причем речь не о самолетах, а о самых обычных тракторах.

Неожиданностью для нас стало, когда во время пожаров все стало упираться в тяжелую технику. Туда пришли трактора. Содержание большого японского трактора - искусство, район содержать не сможет. Мне к 1 ноября подготовят новые меры по подготовке к пожароопасному сезону. Мы договоримся с большими предприятиями, чтобы они были готовы в 24 часа трактора сажать на трейлеры и отправлять на пожары. Там у них даже не водитель, механизатор, а оператор. Отдельная профессия. Вам всем я хочу сказать огромное спасибо. Признателен вашему главе. Была глубокая ночь, вижу звонок от него. Говорит “переживаю, огненный вал идет”. Ни один дом не сгорел. Ситуацию немного упустили в Кугарчинском районе, два дома потеряли. Там мы новые дома купим жителям. Радий Хабиров

С чего начинается утро Радия Хабирова?

Как оказалось, у Радия Хабирова все-таки есть слабости. Например, раннее пробуждение, которое дается ему с большим трудом.

Все банально. Оно начинается с мучительного просыпания, быстро привожу себя в порядок и на работу. Есть люди, которые легко встают. Я не такой. Утро мне дается тяжело. Правда, сейчас младший сын начал просыпаться рано, и для меня это возможность его увидеть. Если бы можно было идти к 12 дня на работу, а в 12 ночи домой, то я бы так работал. Радий Хабиров

Зачем Хабиров скрывает лицо младшего сына на фото?

На последних фото своего младшего сына Радий Хабиров закрыл малышу лицо. Он объяснил просто - так будет лучше для него.

Конечно, это намеренно. Он еще повзрослеет, войдет в этот мир. Пока пусть защищен будет. Я не суеверный, просто большой жизненный опыт. Радий Хабиров

Какие книги читает Глава Башкирии?

Отдельный блок вопросов к Радию Хабирову касался его увлечений. Выяснилось, что руководитель региона любит историческую литературу.

Я люблю историю: про Первую мировую войну и про крестовые походы. Там столько всяких историй. И чисто технологически: тысяча лет назад, транспорта нет, везде враждующие государства, а толпы людей идут и воюют, представляете? Радий Хабиров

Куда исчезнет памятник Салавату Юлаеву?

Вопрос о судьбе памятника Салавату Юлаеву Радию Хабирову был задан на башкирском языке. Это решение многим жителям непонятно: зачем трогать памятник, с которым на первый взгляд всё в порядке?

Памятник у нас уже с 1967 года стоит. За это время ни разу не делали ремонт. Звонил мне как-то Ульфат Мансурович, ему дали обследование памятника, фото крупным планом. Там трещины. Он говорит: “Шеф, мы памятник можем потерять”. Там и гранит уже разъезжается. Просто время берет свое. Мы сделали более глубокое изучение, пригласили специалистов из Санкт-Петербурга. Надо как можно скорее его отремонтировать. Если не будем ремонтировать, мы его потеряем. Один ураган - и всё. Там много нюансов. Это недешевое удовольствие, в наших планах в следующем году летом снять его с постамента и приступить к реконструкции. Не снимать невозможно, он весит 40 тонн. У нас была идея: мы думали, что можно снять памятник и поставить стеклянный павильон, чтобы люди все видели. Если будет возможно, сделаем так. Радий Хабиров

О том, как Радий Хабиров решает проблемы

В процессе прямой линии Главе Башкортостана подарили площадку с гвоздями - это модное нынче увлечение, которым увлекаются тысячи людей. Считается, что гвозди способны успокаивать и расслаблять, но Радий Хабиров отметил, что у него есть свой рецепт решения проблем.

Не скажу, что у меня появилось желание попробовать это. Очень любопытно. Нет никаких методик у меня по “перезагрузке”. Помните, в “Унесенных ветром” была такая позиция: “Я об этом подумаю завтра”. Если что-то волнует, я ложусь спать. Радий Хабиров

Когда закончится ремонт на улице Комсомольской в Уфе?

Главная боль уфимцев - улица Комсомольская. Оказалось, что и у чиновников эта затяжная история вызывает негативные эмоции.

Вы думаете, мы не разбирались в этом вопросе? Самая базовая проблема - в проектной документации. Когда делали проект, не учли 27 линий электропередач, которые в результате расширения оказывались бы под проезжей частью. Это сбило темпы. И самое страшное, если вы у меня спросите, обещаю ли я - нет, не обещаю. Мне по-человечески обидно, делаем хорошее дело, улица широкая стала, но в итоге получилось так, что власть кроме головной боли и критики ничего не получила. Это мы виноваты. В Сипайлово люблю ездить, там мой любимый парк Кашкадан, хочу его сделать. Думаю, дай заряжусь позитивной энергией жителей - ошибся. Половину дворов из всей республики мы делаем в Уфе. Дали деньги, дали идеи. Меня там в Сипайлово отметелили жители. Да, очень плохо Уфа провела работу с подрядчиком. Он пришел и все испоганил. А в других дворах люди “спасибо” говорят. Радий Хабиров

Что будет с улицей Рыльского в Уфе?

А вот у жителей Сипайлово есть своя боль. Когда-то давно поднимался вопрос об объединении Кашкадана и набережной Уфы улицей Рыльского, которая, в свою очередь, должна была стать местным Арбатом.

Что можно сделать? Хотелось бы, чтобы пару хороших ресторанов там поставили, на Кашкадане. Оттуда можно пройти по Рыльского и выйти на набережную. По Рыльского в чем проблема? В принципе есть два решения. Первое: включить улицу Рыльского в перечень инфраструктурных кредитов. Это примерно 800 миллионов рублей. Но мы для себя приняли решение. Даже если мы Рыльского про “протащим” по этим показателям, то будем сами закладывать деньги. В этом году на 80-90% завершаем Кашкадан, а в следующем году переходим на Рыльского. А потом будет думать, что делать с набережной. Мы в пух и прах проигрываем войну с неприятием этой набережной. Красивая, удачная, мощная набережная. Мы оживим её. Волгоград такую набережную делают, нам тоже нужно делать такую историю. Радий Хабиров

Два министра находятся под следствием. Как к этому относится Хабиров?

Глава Башкортостана в ходе общения с журналистами обозначил и свою позицию касательно неоднократных арестов своих министров.

Я юрист старой закалки. Я живу этими принципами. Это неприятно. Знаете, у меня были моменты, когда мне приносили бумагу и говорили “глава вот в этом замешан, взял на карман”. Эти главы ушли, я их сразу потихонечку убрал. Но когда я смотрю уголовные дела, когда мне состав непонятен, я всегда задаю вопрос: он в карман себе положил или нет? А если он не виноват? Как было с главой Илишевского района. Суд его вел на арест, хотели арестовать, потом подписка о невыезде. В этих случаях правоохранители должны довести до суда, а суд принимает решение. Если он его принял - тогда я с ним прощаюсь. Может, это непопулярная позиция, но давайте проходить через суд. Все понятно, когда арестуют за изнасилование или убийство. А тут другое. Меня всегда волнует, виноват человек или нет. Радий Хабиров

Что такое “команда Хабирова”?

Радий Хабиров в прямом эфире развеял мифы о своей команде и рассказал, как относится к новым людям в ней.

Раньше было мнение, что это “красногорские”. Потом говорили, что это мои знакомые давние. Но я же не “пахан”. Я не могу с человеком работать только лишь потому, что когда-то мы подружились и всё. Из моей команды уже ушли люди. Нет такого, что вот прямо сплоченная группа, которая прет и прет. Моя главная цель: хочу реализоваться как глава. Остаться в памяти людей человеком, который что-то сделал. Такой группы нет, привлекаем новых и новых людей. Когда человек приходит ко мне, я ему абсолютно доверяю, иногда даже излишне доверчив, но принцип такой. Был момент в жизни, когда я работал в Красногорске, там была часть эффективных людей. Их по пальцам пересчитать. Команда - она большая. В администрации главы работают со времен Муртазы Рахимова. Радий Хабиров

Знаком ли Радий Хабиров с Моргенштерном?

Большой неожиданностью для всех стал вопрос о том, дружит ли Радий Хабиров с Моргенштерном и слушает ли его песни.

Нет, я его не слушаю. Да, мы встречались. Этот человек всегда говорит с уважением про Уфу, я ему за это признателен. Он амбассадор Уфы, но некоторые его поступки для меня абсолютно неприемлемы. Мое самое любимое, Сидякин подтвердит - Денис Майданов, песня “Ничего не жаль”. Крис Норман очень нравится. Радий Хабиров

О незаконной добыче золота

Проблемы Зауралья в последнее время связаны с незаконной добычей золотой. "Черных копателей" уже несколько лет вытесняют с незаконных карьерой.

Все встанут в строй, это займет некоторое время. “Таналык” уже начали рекультивацию, “Альтинвесту” мы остановили работу. Но это касается не только Зауралья. Очень много жалоб с Кармаскалинского района. Скоро мы станем свидетелями, как наводится порядок и там. Это была непростая история. Наших полномочий мало, но благодаря тому, что мы собрались и на бумагах показали, что там показали, мы все поняли, что может вместе работать. Мы даже в Зауралье открыли кабинет с представителем Минэкологии. Посмотрим, что будет в Кармаскалах. Радий Хабиров

Общается ли Радий Хабиров с предшественниками? Кто мог бы быть преемником?

Традиционно Радия Хабирова спрашивают о том, общается ли он с бывшими руководителями региона.

Мы с Муртазой Губайдулловичем общаемся. Не так много, у него были проблемы со здоровьем. Вы знаете, у меня с ним долгая история отношений. С Рустемом Закиевичем мы тоже немного общаемся. Он мне оставил перечень тех дел, которые он начинал, по некоторым из них мы идем. Он очень много сделал и уважаю его. С Рустемом Закиевичем не успели плотно поработать, недавно вот поздравил его с днем рождения. По преемнику - не думал. Это будет решать Президент России и люди. У меня родилась такая шутка, подумал, дай-ка сейчас назову пару-тройку фамилию. Но нет, не буду людям жизнь портить. У нас уже появляется плеяда сильных и хороших руководителей. Радий Хабиров

Может ли Главой Башкирии стать женщина?

Допускает ли Радий Хабиров, что ему на смену придет женщина? Глава региона ответил коротко - конечно, да. Особенно, если человек талантлив и любит свое дело.

Конечно, да. У нас две женщины-главы районов. Я с такой надеждой смотрю на Иглино, там такая деятельная женщина. Может, конечно, почему нет. В Кигинском районе тоже самое. Радий Хабиров

Когда в Уфе вновь запустят Госцирк?

Жители Уфы ждут возрождения цирка. Здание простаивает в аварийном состоянии уже несколько лет.

По Госцирку мы завершаем экспертизу. Наша задача - запустить цирк к 2024 году. Я надеюсь, мы справимся с этим. Радий Хабиров

Когда отремонтируют здание ЗАГСа в Уфе?

Еще одна "горячая точка" на карте башкирской столице - центральный ЗАГС. Ранее культовое место, сейчас оно пустует, а все молодые пары расписываются в районных отделах.

Радий Хабиров ответил коротко - ремонт будет сделан.

О возможном приезде Илона Маска в Башкирию

Поделился Радий Хабиров и своей мечтой: построить в нашем регионе аналог Иннополиса.

Мы когда с коллегами сидим, они говорят, что много IT-идей в регионе, который нельзя называть. Это они так про Татарстан шутят. У них Иннополис развивается. Я тоже такое хочу. Я попросил у Путина не деньги, а удочку. Хочу создать НТЦ (Научно-технический центр), там же особую экономическую зону. И мечтаю еще Илона Маска туда пригласить. Радий Хабиров

О личных планах на спорт

Периодически Радий Хабиров осваивает новые вид спорта. В последнее время это хоккей. Что будет дальше?

Если здоровье позволяет, надо осваивать что-то новое. В прошлом году встал на коньки. Мне предложили на спидвей пойти, я подписался. Потом умный человек мне сказал, что большие нагрузки на поясницу. А вот биатлон - да, там нагрузки не такие, но стрелять могу. Радий Хабиров

О младшем сыне

Разумеется, журналисты не могли обойти стороной младшего сына Хабирова. Всех интересовало, как руководитель региона проводит с ним время.

Ему 7,5 месяцев. Он уже начал ползать, не успеваю за ним совсем. Вижу его только тогда, когда прихожу домой. Радий Хабиров

Про планы на будущее

И завершающий вопрос - о планах на будущее. Глава региона пояснил, что не планирует так далеко. По его мнению, многое из того, что обсуждается сейчас, будет реализовано следующими поколениями.