В Уфе пациенту с инсультом провели операцию по новой методике

В Республиканском кардиоцентре провели третью операцию по новой методике пациенту с инсультом. Уже через 5 дней мужчину выписали и разрешили ему вернуться к тренерской работе. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают первое место среди причин смертности взрослого населения. Коррективы вносит и COVID-19: вирус приводит к осложнениям.
Макет органа размером с настоящий. Юрий Баранов теперь знает, как закрыли отверстие в его сердце. Мужчина почувствовал себя плохо после занятий спортом. При этом совсем недавно он переболел COVID-19. После обследования врачи отправили мужчину с инсультом на операционный стол. Через 5 дней спортивного тренера уже выписали.
Юрий Баранов относится к 30 процентам людей с открытым овальным окном в сердце, вылетев через которое, оторвавшийся тромб может оказаться в головном сосуде. Лечение без разреза грудной клетки через прокол на ноге – операция не новая. Та, которая была проведена Юрию Баранову, делается на базе кардиоцентра в третий раз за этот год. Мужчине закрыли отверстие в сердце. Операция технически обычная, по словам врачей, но требует координации разных специалистов: кардиологов, неврологов, хирургов.
При инсульте мозг начинает постепенно умирать. Важно не медлить при плохом самочувствии. И для профилактики врачи рекомендуют не прекращать прием лекарств, едва почувствовав улучшения.
Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности. Кстати, люди с такой патологией всегда на виду у врачей кардиоцентра. Благодаря методу диспансерного наблюдения на экране компьютера у медработника выходит напоминание, что пора вызывать пациента на прием.