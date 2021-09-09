В Уфе пациенту с инсультом провели операцию по новой методике

В Республиканском кардиоцентре провели третью операцию по новой методике пациенту с инсультом. Уже через 5 дней мужчину выписали и разрешили ему вернуться к тренерской работе. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают первое место среди причин смертности взрослого населения. Коррективы вносит и COVID-19: вирус приводит к осложнениям.

Макет органа размером с настоящий. Юрий Баранов теперь знает, как закрыли отверстие в его сердце. Мужчина почувствовал себя плохо после занятий спортом. При этом совсем недавно он переболел COVID-19. После обследования врачи отправили мужчину с инсультом на операционный стол. Через 5 дней спортивного тренера уже выписали.

1 числа положили, 2 прооперировали. В понедельник прошел обследование. Все было хорошо, меня выписали. Сегодня с врачом увиделся, он сказал, что нужно наблюдаться у врача, но можно приступать к занятиям. Юрий Баранов, пациент Республиканского кардиологического центра

Юрий Баранов относится к 30 процентам людей с открытым овальным окном в сердце, вылетев через которое, оторвавшийся тромб может оказаться в головном сосуде. Лечение без разреза грудной клетки через прокол на ноге – операция не новая. Та, которая была проведена Юрию Баранову, делается на базе кардиоцентра в третий раз за этот год. Мужчине закрыли отверстие в сердце. Операция технически обычная, по словам врачей, но требует координации разных специалистов: кардиологов, неврологов, хирургов.

Уже в республике лечат сонные артерии, лечат аритмию. Закрытие ушек левого предсердия, где тромбы могут образовываться. Сейчас мы внедряем закрытие овальных окон. Это сейчас начало набирать обороты. Потому что пришли исследования, кого именно из людей мы можем взять. Игорь Бузаев, заведующий отделением рентгенхирургии Республиканского кардиологического центра

При инсульте мозг начинает постепенно умирать. Важно не медлить при плохом самочувствии. И для профилактики врачи рекомендуют не прекращать прием лекарств, едва почувствовав улучшения.

Мы приветствуем любые новые виды хирургического вмешательства, которые минимизируют риски последующего развития осложнений. Нам очень важно предупредить инсульт. Очень важно, чтобы выявляемость любого заболевания на ранней стадии была приоритетом. Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического центра