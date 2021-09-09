В Башкирии в 2022 году пройдет кадастровая оценка всех категорий земельных участков

В Башкортостане в следующем году пройдет государственная кадастровая оценка всех категорий земельных участков. Их более 1 млн. 800 тысяч. Оценка выявит неточности в характеристиках объектов недвижимости.

Любой правообладатель сможет запросить разъяснение о расчете кадастровой стоимости, в случае несогласия подать заявление об исправлении ошибок. В дальнейшем эти сведения будут применяться при налогообложении. Декларацию можно подать в МФЦ и в подразделениях государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации республики. Форма для заполнения есть на сайте учреждения btirb.ru