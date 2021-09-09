Байкеры из Башкирии привезли саженцы дуба на Донбасс

Чтобы высадить рощу из 800 деревьев, члены клуба «Ночные волки» собрались со всей России. На этот раз они поехали в ЛНР на автомобиле. В прошлом году участники мотоклуба привезли на место захоронения генерал-майора капсулу с землёй из его родной деревни. Минигали Шаймуратов погиб в феврале 1943 года у деревни Юлино Ворошиловградской области. Рейд в глубокий тыл врага стал его последней боевой операцией.