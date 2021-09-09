Байкеры из Башкирии привезли саженцы дуба на Донбасс

Башкирские байкеры привезли саженцы дуба на Донбасс, где захоронен генерал Минигали Шаймуратов. Деревья из деревни, где родился Герой России, проделали путь к месту, где трагически погиб легендарный комдив.

 Чтобы высадить рощу из 800 деревьев, члены клуба «Ночные волки» собрались со всей России. На этот раз они поехали в ЛНР на автомобиле. В прошлом году участники мотоклуба привезли на место захоронения генерал-майора капсулу с землёй из его родной деревни. Минигали Шаймуратов погиб в феврале 1943 года у деревни Юлино Ворошиловградской области. Рейд в глубокий тыл врага стал его последней боевой операцией.

Со всей России приезжают ночные волки и везут саженцы с родной земли. Они все посвящены каким-то замечательным людям – соотечественники, землякам. Соответственно, мы решили из родной деревни генерала Шаймуратова взять саженцы дуба и посадить здесь.

Семен Кулагин, вице-президент Уфимского отделения мотоклуба «Ночные волки»
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