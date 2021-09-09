В Башкирии на поддержку пострадавших от засуху районов направят 75 млн рублей

В Башкирии на поддержку пострадавших от засухи районов Зауралья направят 75 млн рублей. Об этом во время Прямой линии сообщил Глава Башкортостана.

По словам Радия Хабирова, решение принято в отношении аграриев Хайбуллинского, Баймакского, Зианчуринского и Зилаирского районов. Нынешний год выдался для них сложнее засушливого 2010-го, отметил глава республики. Он добавил, что власти опасаются снижения поголовья скота. Поэтому личным подсобным хозяйствам власти будут субсидировать из бюджета часть затрат на купленные корма и семена.

Фото №1 - В Башкирии на поддержку пострадавших от засуху районов направят 75 млн рублей

По Хайбуллинскому, Зилаирскому, Баймакскому, Зианчуринскому районам. Мы будем дотировать 50% стоимости кормов, которые закупили подсобные хозяйства. На это выделяем 75 млн рублей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Большая часть вопросов касалось темы благоустройства. Мы видим, что программы «Башкирские дворики» и «Комфортная городская среда» доказали свою эффективность. Сегодня общественные пространства даже где то соревнуются, у кого это лучше получится.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного собрания Республики Башкортостан

Также в ходе прямой линии Радий Хабиров сообщил, что до конца текущего года с улиц Уфы должны убрать все маршрутные автобусы «ПАЗ» и пассажиры станут гораздо меньше жаловаться на транспорт. Кроме того, работы по реконструкции памятника Салавату Юлаеву могут начаться следующим летом, а парки Уфы преобразятся к к 450-летию столицы в 2024 году.

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