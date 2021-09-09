Эксперты Башкирии рассказали, кто чаще заражается дельта-штаммом COVID-19

При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей. По всем выявленным случаям проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе лабораторное обследование всех контактных лиц.

Елена Шакирова, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РБ