Эксперты Башкирии рассказали, кто чаще заражается дельта-штаммом COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора Башкирии рассказали ИА «Башинформ», кто чаще всего заболевает новым дельта-штаммом коронавируса.
По словам начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РБ Елены Шакировой, часто это молодые люди с большим количеством социальных контактов.
В последнее время 60% из всех отобранных на исследование проб — случаи заболевания дельта-штаммом.
По словам экспертов, штамм «дельта» более агрессивен и быстрее проникает в организм.