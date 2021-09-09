Эксперты Башкирии рассказали, кто чаще заражается дельта-штаммом COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора Башкирии рассказали ИА «Башинформ», кто чаще всего заболевает новым дельта-штаммом коронавируса.

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По словам начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РБ Елены Шакировой, часто это молодые люди с большим количеством социальных контактов.

В последнее время 60% из всех отобранных на исследование проб — случаи заболевания дельта-штаммом.

При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей. По всем выявленным случаям проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе лабораторное обследование всех контактных лиц.

Елена Шакирова, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РБ

По словам экспертов, штамм «дельта» более агрессивен и быстрее проникает в организм.

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