В Башкирии отправили в колонию пьяного водителя

В Нефтекамске перед судом предстал 44-летний местный житель. Мужчину обвинили в неоднократном нарушении правил дорожного движения.
В частности, обвиняемый был пойман на вождении в нетрезвом виде. В июле 2021 года мужчина при следовании в село Николо-Березовка был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы.
Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. При этом выяснилось, что водитель уже был судим ранее за аналогичное правонарушение.
Мужчина признал вину. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Также ему 3 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с вождением авто.