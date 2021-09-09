В Башкирии отправили в колонию пьяного водителя

В Нефтекамске перед судом предстал 44-летний местный житель. Мужчину обвинили в неоднократном нарушении правил дорожного движения.

В частности, обвиняемый был пойман на вождении в нетрезвом виде. В июле 2021 года мужчина при следовании в село Николо-Березовка был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. При этом выяснилось, что водитель уже был судим ранее за аналогичное правонарушение.