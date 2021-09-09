Сила духа. В Уфе прошли соревнования «Батыр START» на Кубок Дома дружбы народов республики. В испытаниях принимали участие любители. Более 20 человек решили проверить свою силу и ловкость.

Помимо силачей из Башкортостана, на площадку вышли спортсмены из Африки, Ближнего Востока, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. В основном, студенты башкирских вузов.

Силачи-любители соревновались в стрельбе из лука, метании сукмара, мас-рестлинге и беге с кумысом. Для многих эти дисциплины в новинку. Но спортсмены быстро освоились, в итоге борьба за места разгорелась нешуточная. Победитель стал представитель Башкортостана. Второе и третье места у участников из Ирана и Конго.