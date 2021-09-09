Бренд одежды из Уфы попал в скандал из-за нецензурного слова на футболке

Уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Милана Скоробогатова обратилась в прокуратуру региона с жалобой на уфимский бренд одежды DamDam. Подробности конфликта сообщает издание «КоммерсантЪ».

Детский омбудсмен попросила проверить бренд на нарушения законов о рекламе и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Дело в том, что в линейке одежды бренда есть футболки с яркой надписью «Cutac bash». На башкирском языке это нецензурное выражение имеет крайне негативную окраску. В своих социальных сетях бренд опубликовал фотографию ребёнка, который был именно в этой футболке.

Милана Скоробогатова отмечает, что, так как выражение содержит нецензурную фразу, бренд одежды «несёт публичное распространение нецензурной брани». А это законодательно запрещено. Однако в список «запрещенных» слов входят нецензурные слова на расском языке, которые начинаются на буквы «х», «п», «е», «б», «м» и все от них производные.

При этом представитель бренда уверяет, что фраза на футболке несёт совершенно другой смысл. «Кутак» в переводе с сербского языка означает «уголок», а «bash» — сленговое выражение в английском языке, означающее вечеринки. По словам директора по развитию DamDam Владлена Окунева, выражение приобретает смысл «милый уголок, вечеринка единомышленников, объединенных одной идеей».

Теперь в спорном вопросе предстоит разобраться представителям правоохранительных органов.