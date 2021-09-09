Эксперты: в Башкирии явка на выборы ожидается выше, чем по стране

Партия власти, безусловно, будет доминировать в республике. В том числе это объясняется и тем, что Радий Хабиров, возглавляя региональный список, делится высоким рейтингом с партией. КПРФ останется в пределах своих обычных значений, а «Справедливая Россия», скорее всего, утратит свое значения благодаря невнятной предвыборной компании и неудавшемуся ребрендингу.

Данияр Абдрахманов, ректор БАГСУ