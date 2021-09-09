Эксперты: в Башкирии явка на выборы ожидается выше, чем по стране

Явка на выборах-2021 в республике ожидается значительно выше, чем в целом по стране. Такого мнения придерживаются эксперты, объясняя это электоральными традициями и высокой дисциплиной избирателей.

Сегодня в Уфе прошел круглый стол, на котором основными темами обсуждения стали рейтинги и прогнозы за две недели до голосования. Представители партий выступили с докладами, озвучив основные моменты своих избирательных программ. Политологи отмечают, что у многих участников выборной гонки появились новые пункты. В частности, экология.

Партия власти, безусловно, будет доминировать в республике. В том числе это объясняется и тем, что Радий Хабиров, возглавляя региональный список, делится высоким рейтингом с партией. КПРФ останется в пределах своих обычных значений, а «Справедливая Россия», скорее всего, утратит свое значения благодаря невнятной предвыборной компании и неудавшемуся ребрендингу.

Данияр Абдрахманов, ректор БАГСУ
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