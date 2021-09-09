В Башкирии появился историко-культурный центр мишарей

В Балтачевском районе открылся историко-культурный центр мишарей. Он представляет собой музей, где будут храниться экспонаты культуры татар Поволжья, их старинные предметы быта.

Эту маслобойку новому историко-культурному центру привезли жители деревни Чукалы. В помещении таких экспонатов много, почти каждый из них – чья-то фамильная ценность. Теперь история мишарей будет храниться на полках нового учреждения.

Историко-культурный центр расположился в кабинете Старобалтачевского МФЦ и представляет собой музей. На его создание выделили полмиллиона рублей. Именно в Балтачевском районе сегодня насчитывается самое большое число мишарей, они проживают в 14 деревнях. В центре собрали экспонаты и исторические данные о народности со всей республики.

Также в рамках открытия нового культурного центра состоялся круглый стол, в котором приняли участие ученые-историки, филологи и краеведы. Они обсудили вклад мишарей в культуру, историю, топонимику, а также языковые особенности и фольклор народов Башкортостана.