Житель Башкирии, который облился бензином, получил ожоги 90% тела

В деревне Худабандино Зианчуринского района произошёл несчастный случай. Местный житель облился бензином и получил сильнейшие ожоги.

Фото №1 - Житель Башкирии, который облился бензином, получил ожоги 90% тела

Подробности инцидента сообщает издание «Кугарчинские вести». Огнём мужчину охватило в гараже, где он облился бензином. От смерти его спасли прохожие, которые потушили возгорание и вызвали скорую помощь.

Врачи больницы в селе Мраково, куда доставили пострадавшего, диагностировали мужчине ожоги 90% тела. Пациент находится в тяжёлом состоянии, а подробности произошедшего утоняются.

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