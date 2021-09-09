Житель Башкирии, который облился бензином, получил ожоги 90% тела

В деревне Худабандино Зианчуринского района произошёл несчастный случай. Местный житель облился бензином и получил сильнейшие ожоги.
Подробности инцидента сообщает издание «Кугарчинские вести». Огнём мужчину охватило в гараже, где он облился бензином. От смерти его спасли прохожие, которые потушили возгорание и вызвали скорую помощь.
Врачи больницы в селе Мраково, куда доставили пострадавшего, диагностировали мужчине ожоги 90% тела. Пациент находится в тяжёлом состоянии, а подробности произошедшего утоняются.