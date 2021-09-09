В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 16 человек

За минувшие сутки жертвами коронавируса в Башкортостане стали ещё 16 человек. Общее число погибших от инфекции составило 1249 жителей, из них в возрасте старше 60 лет – 1008 пациентов.
Зарегистрировано 300 новых случаев заражения ковидом. Внебольничная пневмония подтверждена у 178 жителя. В стационарах продолжают лечение 673 человека, 62 находятся в тяжелом состоянии, 14 – на искусственной вентиляции лёгких.
Продолжается вакцинация населения. Первым компонентом привит 1 202 181 человек, полностью завершили процедуру 1 070 611 жителей республики.