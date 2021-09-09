Центр Уфы перекроют на несколько дней из-за марафона

В Уфе будет ограничено движение транспорта. В столице Башкирии проведут масштабное спортивное мероприятие.
Мэрия города отмечает, что движение транспорта будет ограничено из-за Уфимского международного марафона, участие в котором планируют принять 5500 любителей спорта.
Само мероприятие пройдёт 12 сентября в центре города. При этом ограничение движения будет введено:
- с 12:00 11 сентября до 22:00 12 сентября на участке улицы на Заки Валиди от Карла Маркса до Советской;
- с 07:00 до 15:30 12 сентября на участках улиц в соответствии с картой маршрутов забега.
Также на время мероприятия общественный транспорт изменит схемы своего маршрута.