В Башкирии разыскивают осужденного, который сбежал из колонии

В Башкирии объявили срочные поиски. Из исправительной колонии в Мелеузе сбежал заключенный.
Пресс-служба МВД региона сообщает, что 8 сентября 38-летний Нестеров Александр самовольно покинул территорию колонии-поселения. Известно, что мужчина отбывает наказание за кражу. До заключения пропавший проживал в посёлке Умет Уметского района Тамбовской области.
В день исчезновения заключенный был одет в бейсболку черного цвета с белой эмблемой, куртку цвета хаки, черную кофту, брюки зеленого цвета и темные ботинки. Особая примета пропавшего – крупный шрам на левой щеке.
При появлении какой-либо информации о местонахождении Александра просят сообщить по телефонам: 8 347 250 64 21, 8 917 35 37 733, 8 927 089 20 85.
Фото: МВД по РБ.