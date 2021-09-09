В Уфе предпринимательница сбила трёх детей и скрылась с места ДТП

В Уфе произошла серьёзная авария с участием несовершеннолетних. Подробности инцидента сообщил портал Mash Batash.

5 сентября местная предпринимательница решила проскочить «зебру» на запрещающий сигнал светофора. В этот момент проезжую часть пересекали трое 10-летних мальчиков.

Женщина на полной скорости наехала на ребят. На записи с места происшествия видно, как двое пострадавших смогли встать на ноги, а один остался лежать.

При этом виновница ДТП никак не отреагировала на произошедшее и даже не вышла из машины. Скорую помощь вызвали случайные очевидцы. Мальчиков госпитализировали. Известно, что они до сих пор находятся в больнице.

После приезда врачей предпринимательница просто уехала с места происшествия.