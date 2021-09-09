В Башкирии вновь подорожали огурцы

Специалисты Башстата предоставили результаты еженедельного мониторинга цен на продукты в магазинах республики.
Так, по данным исследования, значительно подорожали свежие огурцы (5,6%). Теперь килограмм этого овоща в среднем можно купить за 51 рубль. Также значительно подорожали помидоры (3,7%) и маргарин (2,7%).
Немного выросли в цене: шоколадные конфеты, молоко, сливочное масло, мясные консервы для детского питания, хлеб, черный чай, гречневая крупа, сметана, рис, колбаса полукопченая и варено-копченая, свинина, подсолнечное масло и говядина.
А вот значительно дешевле стали свежая капуста (4,4%), морковь (3,7%), сосиски и сардельки (2,7%). Килограмм капусты в среднем жителям Башкирии обойдётся в 36 рублей, морковки – в 39 рублей, а сосисок и сарделек – в 342 рубля.
Также дешевле стали: баранина, вареная колбаса, макароны, сухие молочные смеси для детского питания, репчатый лук, овощные, фруктово-ягодные консервы для детского питания, яйца, пшено, яблоки, мука, вермишель, мороженая рыба, картофель, жирный творог, сыры и печенье.