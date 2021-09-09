В Уфе девушка подкидывает свой мусор соседям

Необычное «преступление» удалось раскрыть благодаря камерам видеонаблюдения компании «Уфанет».

Фото №1 - В Уфе девушка подкидывает свой мусор соседям

В одном из многоквартирных домов девушка подкидывает свой мусор соседям. На кадрах видеозаписи отлично видно, как неизвестная, пытаясь быть тихой и незаметной, аккуратно оставляет два больших пакета с мусором у входа в чужой подъезд.

Через некоторое время из дома выходит мужчина. Уфимец не смог остаться равнодушным и забрал чужой мусор, видимо, решив, что чистота важнее принципов.

Соседи уже повесили объявление в подъезде, в котором осуждают поступок наглой соседки.

Видео: UTV.ru 

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