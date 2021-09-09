В Уфе девушка подкидывает свой мусор соседям

В одном из многоквартирных домов девушка подкидывает свой мусор соседям. На кадрах видеозаписи отлично видно, как неизвестная, пытаясь быть тихой и незаметной, аккуратно оставляет два больших пакета с мусором у входа в чужой подъезд.