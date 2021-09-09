В ЦИКе Башкирии обсудили условия голосования для избирателей с инвалидностью

В Центральной избирательной комиссии Башкортостана обсудили, как жители с инвалидностью будут принимать участие в выборах в Единый день голосования. По данным Пенсионного фонда, в республике насчитывается 240 тысяч жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Около 8 тысяч – инвалиды по зрению, 12 тысяч – по слуху, порядка 17 тысяч – с проблемами опорно-двигательного аппарата. Избирательные участки должны быть доступны для избирателей с инвалидностью. ЦИК обнаружил незначительные нарушения, но их устранят до начала выборов.

Не везде есть пандус, допустим. Будут временные. По возможности на всех участках будут и пандусы, и перила. Все члены избирательных комиссий ориентированы на то, чтобы при появлении таких людей оказывать им помощь. Илона Макаренко, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан

По республике проводятся рейды. Специалисты проверяют наличие поручней, пандусов, кнопок вызова помощи, тактильных указателей. Также на помощь будут ориентированы волонтеры. Кроме того, можно проголосовать на дому. Выборы в этом году пройдут с 17 по 19 сентября включительно.

Отработано взаимодействие с ЦИК у нас давно. Мы сделали и так, чтобы могли и инвалиды-колясочники участвовать, и по зрению. Юрий Акшенцов, председатель башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых