В Уфе заложили камень на месте будущего памятника блокадникам

Накануне исполнилось 80 лет с начала одного из самых печальных событий для нашей страны в прошлом веке – блокады Ленинграда. Она считается самой длительной и разрушительной осадой в военной истории человечества.

Мемориал планируют возвести в сквере Победы в рамках федерального проекта «Историческая память». В торжественной церемонии закладки камня приняли участие представители власти и эвакуированные в Башкортостан жители Ленинграда. Также башкирские поисковики вручили блокадникам книгу с найденными и оцифрованными фронтовыми письмами.

Мне было 2,5 года, когда началась война. Мы жили под Ленинградом. Отец только вернулся с финского фронта, его призвали в действующую армию.

Лира Давлетова, блокадница
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