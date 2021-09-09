В Уфе заложили камень на месте будущего памятника блокадникам

Накануне исполнилось 80 лет с начала одного из самых печальных событий для нашей страны в прошлом веке – блокады Ленинграда. Она считается самой длительной и разрушительной осадой в военной истории человечества.
Мемориал планируют возвести в сквере Победы в рамках федерального проекта «Историческая память». В торжественной церемонии закладки камня приняли участие представители власти и эвакуированные в Башкортостан жители Ленинграда. Также башкирские поисковики вручили блокадникам книгу с найденными и оцифрованными фронтовыми письмами.