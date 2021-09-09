В Башкирии ведутся поиски 8-летней девочки

В Белебее объявили поиски 8-летней девочки. Об этом стало известно сегодня, 9 сентября.
Известно, что девочка ушла в школу, но домой так и не вернулась. В 13:30 она покинула здание Башкирской гимназии-интерната. С тех пор её местоположение неизвестно.
В момент пропажи девочка была одета в красную куртку с рисунком котят, розовые кроссовки, шапку синего цвета. С собой у неё был портфель салатово-розового цвета.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, просят связаться по телефону: 8 919 362 40 77.