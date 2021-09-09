В Уфе огнём охватило автомобиль

Сегодня, 9 сентября, в Уфе произошла массовая авария с пострадавшими. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД РБ.

По предварительной информации, на улице Сельской Богородской столкнулись ВАЗ-2114, «Хёндай Акцент» и «Хёндай Соната». 19-летний парень на отечественном авто выехал со стороны улицы Маршала Жукова и влетел в автомобили.

От удара машина загорелся. На месте происшествия работают экстренные службы. За медицинской помощью обратились водитель и пассажир «Хёндай Акцент».