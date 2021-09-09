Башкирию накроет сильный дождь

Меры безопасности во время сильного ветра: - если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, рекламных конструкций, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра;- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС