В Башкирии можно ходить в музеи без справки о вакцинации

При посещении музеев и библиотек теперь можно будет не предъявлять справку о вакцинации. В Башкирии внесли новые изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Одним из нововведений стала и отмена требования об обязательном 14-дневном режиме самоизоляции для прибывших в регион из некоторых стран. Речь идет о Великобритании и Северной Ирландии.