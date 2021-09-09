В Башкирии можно ходить в музеи без справки о вакцинации

При посещении музеев и библиотек теперь можно будет не предъявлять справку о вакцинации. В Башкирии внесли новые изменения в указ о режиме повышенной готовности.
Одним из нововведений стала и отмена требования об обязательном 14-дневном режиме самоизоляции для прибывших в регион из некоторых стран. Речь идет о Великобритании и Северной Ирландии.
Также в список документов, которые позволяют посещать места массового скопления людей в закрытых помещениях, добавилась справка о перенесённой коронавирусной инфекции, действующая в течение полугода.