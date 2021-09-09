В Уфе в ДТП с шестью автомобилями пострадали два человека

В Уфе произошла серьезная авария с шестью автомобилями. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.
По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗа четырнадцатой модели двигался со стороны улицы Жукова, выехал на встречку, где допустил столкновение попутными с Hyundai Accent и Hyundai Sonata. От удара отечественная легковушка загорелась и допустила наезд на три припаркованных автомобиля.
За медпомощью обратились водитель и пассажир Hyundai Accent. Сейчас на месте дорожной аварии работают сотрудники полиции. Все обстоятельства ДТП уточняются.