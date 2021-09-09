Жители Уфы жалуются на грузовики, обслуживающие строительство Восточного выезда

Разбитые дороги и грохот по ночам. Жители деревни
Федоровка задыхаются от пыли из-под грузовиков, везущих материалы для
строительства Восточного выезда. Между тем строители утверждают, что маршрут
через посёлок согласован с властями.
Ни пройти, ни проехать. Уфимский посёлок Федоровка
оказался в заложниках у большегрузов, которые разбивают дорогу. Жители домов не
могут открыть окна, боятся отпускать детей одних в школу. Сельчанам приходится
передвигаться по самому краю дороги.
Мы просто боимся, что рано или поздно нас
кого-нибудь сшибут, потому что скоростной режим не соблюдается, тротуаров у нас
нет. То есть, получается, мы идём прямо по проезжей части, мимо нас несётся
колонна грузовиков. Все хватают детей, прижимаются к обочине и ждут, пока
проедут автомобили.Ксения Терещенко, жительница посёлка Федоровка
Легковым автомобилям проехать по такой дороге после
дождя и вовсе проблематично. Местные жители писали жалобы и в администрацию, и
в прокуратуру. Вот только строители уверяют: всё согласовано.
Кузова не накрываются защитным тентом, мусор и
щебень сыпется на проезжую часть, на людей, на проезжающие мимо автомобили. Закон
о тишине не соблюдается. Тут открыли базу, где круглосуточно ремонтируют
большегрузные автомобили.Рустам Муратов, житель посёлка Федоровка
Жители просили местную администрацию восстановить объездной
путь, который существует еще с советских времён. В самом начале строительства
Восточного выезда власти пытались достроить дорогу до пункта назначения, но
что-то пошло не так.
Мы были услышаны. Но компания «Лимак», строители
Восточного выезда, немного не продумали этот момент и проложили дороги по
чужому участку. Через несколько месяцев объявился хозяин участка и перекрыл
дорогу. Больше к вопросу об объездной дороге не возвращались.Фаяз Шмельков, житель посёлка Федоровка
Проектом строительства Восточного выезда объездная
дорога села Федоровка не предусмотрена. Движение построечного транспорта
предусмотрено внутри полосы отвода. А насчёт скоростного режима – на каждую
единицу техника предусмотрена система ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать
скоростной режим.Кирилл Никулин, начальник производственно-технического отдела ГКУ Транспортная дирекция Республики Башкортостан
Если же факт нарушения скоростного режима всё же
выявится, то, как уверяют в транспортной дирекции, к водителям большегрузов
применят штрафные санкции. А что касается дорожного покрытия, в этом году
сотрудники строительной компании обещают провести здесь ямочный ремонт. Вот только основную проблему жителей это не
решит.