Жители Уфы жалуются на грузовики, обслуживающие строительство Восточного выезда

Разбитые дороги и грохот по ночам. Жители деревни Федоровка задыхаются от пыли из-под грузовиков, везущих материалы для строительства Восточного выезда. Между тем строители утверждают, что маршрут через посёлок согласован с властями.

Ни пройти, ни проехать. Уфимский посёлок Федоровка оказался в заложниках у большегрузов, которые разбивают дорогу. Жители домов не могут открыть окна, боятся отпускать детей одних в школу. Сельчанам приходится передвигаться по самому краю дороги.

Мы просто боимся, что рано или поздно нас кого-нибудь сшибут, потому что скоростной режим не соблюдается, тротуаров у нас нет. То есть, получается, мы идём прямо по проезжей части, мимо нас несётся колонна грузовиков. Все хватают детей, прижимаются к обочине и ждут, пока проедут автомобили. Ксения Терещенко, жительница посёлка Федоровка

Легковым автомобилям проехать по такой дороге после дождя и вовсе проблематично. Местные жители писали жалобы и в администрацию, и в прокуратуру. Вот только строители уверяют: всё согласовано.

Кузова не накрываются защитным тентом, мусор и щебень сыпется на проезжую часть, на людей, на проезжающие мимо автомобили. Закон о тишине не соблюдается. Тут открыли базу, где круглосуточно ремонтируют большегрузные автомобили. Рустам Муратов, житель посёлка Федоровка

Жители просили местную администрацию восстановить объездной путь, который существует еще с советских времён. В самом начале строительства Восточного выезда власти пытались достроить дорогу до пункта назначения, но что-то пошло не так.

Мы были услышаны. Но компания «Лимак», строители Восточного выезда, немного не продумали этот момент и проложили дороги по чужому участку. Через несколько месяцев объявился хозяин участка и перекрыл дорогу. Больше к вопросу об объездной дороге не возвращались. Фаяз Шмельков, житель посёлка Федоровка

Проектом строительства Восточного выезда объездная дорога села Федоровка не предусмотрена. Движение построечного транспорта предусмотрено внутри полосы отвода. А насчёт скоростного режима – на каждую единицу техника предусмотрена система ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать скоростной режим. Кирилл Никулин, начальник производственно-технического отдела ГКУ Транспортная дирекция Республики Башкортостан