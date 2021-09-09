В Уфе в школе на ученицу с потолка обрушилась штукатурка

Произошла отслойка побелки. Детей там не было. Это было на первом этаже коридора. Этот отсек сейчас мы огородили, уже ведутся ремонтные работы. К завтрашнему дню они завершатся.

Елена Ермолаева, и. о. директора школы №8 им И.П. Хатунцева