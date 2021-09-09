В Уфе в школе на ученицу с потолка обрушилась штукатурка

В уфимской школе №8 обрушилась штукатурка с потолка. Один из родителей учеников боится за безопасность своего ребенка в школе. По словам мужчины, на его дочь упала часть шпаклевки.
В школу его не пускают в целях соблюдения антиковидных мер. И в то же время, как утверждает отец пострадавшей, ответной реакции директора учебного заведения или кого-либо из учителей после инцидента не было.
Директор утверждает, что на момент обрушения штукатурки в коридоре детей рядом не было. По словам исполняющей обязанности руководителя школы, в это время у учеников проходил урок.