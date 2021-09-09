В Зауралье появились подразделения Минэкологии для борьбы с черными копателями

В Сибае и Учалинском районе появились подразделения республиканского Министерства экологии по вопросам незаконных недродобытчиков. Теперь жителям Зауралья не придется ездить в столицу республики на прием в Министерство – они смогут решать все на месте. Больной вопрос – незаконные карьеры и черные копатели. Радий Хабиров поручил навести порядок в сфере недропользования. Первые шаги сделаны: власти региона уже приостановили работу несколько скандально известных компаний по добыче золота.

Масштабы деятельности золотодобытчиков хорошо видны с высоты птичьего полета. Здесь не менее 40 гектаров вскопанного поля. 6 лет компания «Альт-Инвест» работали даже без плана рекультивации. Хотя подрядчики и утверждали, что все это время они вели геологоразведку, проверяющие сразу поняли: здесь самовольный захват территории и незаконная добыча драгоценного металла. По итогам проверки власти республики остановили варварскую добычу недр.

Эти земли – сельхозугодия. Местные жители, когда два раза сход проходил, два раза отказывали. Пока не будет у них проекта рекультивации, мы не дадим согласие. А они без проекта рекультивации вот что наворотили. Денис Фаттахов, житель села Уразово

Черных копателей уже несколько лет вытесняют с незаконных карьеров. Эта проблема стала головной болью всей республики. На прошедшей пресс-конференции Радия Хабирова жители Уразово поблагодарили главу Башкортостана за избавление их земель от старателей, а также попросили руководителя региона обратить внимание и на другие локации.

То же самое, что мы делали в Зауралье, в Баймаке, Учалинском районе, мы сейчас будем в Кармаскалинском районе делать. Очень много жалоб из Кармаскалинского района, весь район перерыли песком, добыча песка, чудовищная идет разработка, поэтому скоро мы станем свидетелями – я точно говорю, – что жители будут также благодарить нас за то, что мы там наводим порядок. Мы даже в Зауралье открыли кабинет Министерства природных ресурсов, которые находятся там. Не надо людям ездить сюда к министру, там его представители сидят. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Представительство в Зауралье открылось после того, как республиканской межведомственной комиссии по недропользованию удалось предотвратить «золотую лихорадку» в Баймаке. Там золотодобывающая компания «Таналык» нанесла ущерб почвам в районе на полмиллиарда рублей. Золотодобытчики для своих нужд изменили русло реки Таналык, что обернулось проблемой для целого города. В отношении предприятия и его руководства были возбуждены административные дела. Организация уже приступила к рекультивации отработанных карьеров, и сейчас там выравнивается ландшафт.

Мы усилили территориальные подразделения Минэкологии. Штат увеличили на 4 человека, 2 штатные единицы в Учалах, 2 в Сибае. Эти сотрудники будут заниматься исключительно карьерами, недропользователями. Азат Бадранов, заместитель премьер- министра правительства Республики Башкортостан

Первым делом сотрудники Минэкологии на месте должны будут объездить все карьеры в своих районах, проверить лицензионные соглашения, наличие нарушений и сформировать реестр недродобыч. Также жители Зауралья могут обратиться к местным инспекторам Минэкологии, которые будут принимать население в Сибае и Учалинском районе.

Только по Учалинскому району около 111 лицензий, которые аннулированы, и вот на сегодняшний день нужно проверить, насколько выполнены требования законодательства по рекультивации этих месторождений после прекращения добычи. Все они рекультивированы, где-то происходит еще добыча. Этими вопросами нам придется заниматься. Ильсаф Габдеев, главный специалист Белорецкого территориального комитета Министерства экологии Республики Башкортостан