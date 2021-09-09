В Зауралье появились подразделения Минэкологии для борьбы с черными копателями

В Сибае и Учалинском районе появились подразделения республиканского Министерства экологии по вопросам незаконных недродобытчиков. Теперь жителям Зауралья не придется ездить в столицу республики на прием в Министерство – они смогут решать все на месте. Больной вопрос – незаконные карьеры и черные копатели. Радий Хабиров поручил навести порядок в сфере недропользования. Первые шаги сделаны: власти региона уже приостановили работу несколько скандально известных компаний по добыче золота.
Масштабы деятельности золотодобытчиков хорошо видны с высоты птичьего полета. Здесь не менее 40 гектаров вскопанного поля. 6 лет компания «Альт-Инвест» работали даже без плана рекультивации. Хотя подрядчики и утверждали, что все это время они вели геологоразведку, проверяющие сразу поняли: здесь самовольный захват территории и незаконная добыча драгоценного металла. По итогам проверки власти республики остановили варварскую добычу недр.
Черных копателей уже несколько лет вытесняют с незаконных карьеров. Эта проблема стала головной болью всей республики. На прошедшей пресс-конференции Радия Хабирова жители Уразово поблагодарили главу Башкортостана за избавление их земель от старателей, а также попросили руководителя региона обратить внимание и на другие локации.
Представительство в Зауралье открылось после того, как республиканской межведомственной комиссии по недропользованию удалось предотвратить «золотую лихорадку» в Баймаке. Там золотодобывающая компания «Таналык» нанесла ущерб почвам в районе на полмиллиарда рублей. Золотодобытчики для своих нужд изменили русло реки Таналык, что обернулось проблемой для целого города. В отношении предприятия и его руководства были возбуждены административные дела. Организация уже приступила к рекультивации отработанных карьеров, и сейчас там выравнивается ландшафт.
Первым делом сотрудники Минэкологии на месте должны будут объездить все карьеры в своих районах, проверить лицензионные соглашения, наличие нарушений и сформировать реестр недродобыч. Также жители Зауралья могут обратиться к местным инспекторам Минэкологии, которые будут принимать население в Сибае и Учалинском районе.
В планах руководства региона – выстроить работу с легальными недродобытчиками и заставить их беречь природу. И первые шаги к этому уже сделаны.