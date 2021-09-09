Радий Хабиров встретился с участниками предстоящих выборов от «Единой России»

Радий Хабиров в качестве руководителя регионального отделения «Единой России» встретился с участниками предстоящих выборов. За одним столом собрались кандидаты в депутаты – шесть человек.
Все собравшиеся известны широкой аудитории, каждый уже успел проявить себя в сфере транспорта, развития национальных взаимоотношений, спорта и не только. Кто-то является действующим депутатом, ну а некоторые баллотируются впервые.
Команда Хабирова обсудила не только достижения, но и планы по развитию республики в случае победы на выборах. Радий Хабиров напомнил, что фракция от Башкортостана всегда была одной из самых многочисленных в Госдуме.