Радий Хабиров встретился с участниками предстоящих выборов от «Единой России»

В случае если жители вас поддержат, мы от вас не отстанем, будем требовать от вас эффективной работы. Потому что республика дисциплинирована, мы работали, в последнее время мы на это затачиваем и наших сенаторов, поэтому очень надеюсь, что все у вас получится.

Радий Хабиров, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»