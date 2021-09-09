КПРФ предлагает жителям Башкирии стать наблюдателями на предстоящих выборах

КПРФ активно продвигает проект «Красный контроль», призванный обеспечить честность выборов. Речь идет о наблюдателях, которые будут присутствовать на участках во время голосования. Коммунисты предлагают активным гражданам стать членами избирательных комиссий.

Координаторы проекта обещают обеспечить желающих необходимой документацией, а также обучить самой процедуре наблюдения. Штабы компартии будут круглосуточно в течение трех дней голосования смотреть трансляции видеонаблюдения с участков, получать жалобы и реагировать на них. Сегодня состоялся видеоселектор с руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым, в ходе которого был дан старт работе федерального центра коммунистов по контролю за выборами в Госдуму.

В основном идет молодежь, мы с ними изучаем права и обязанности наших товарищей и учим, на что обращать внимание. Мы видим при встречах с людьми, они нам говорят, действительно, настрой в этом году изменился в отношении партии власти, и мы рассчитываем на большой успех в этом году.

Юнир Кутлугужин, первый секретарь Башкирского рескома КПРФ
Фото №1 - КПРФ предлагает жителям Башкирии стать наблюдателями на предстоящих выборах

Существенно улучшить результаты по сравнению с предыдущими выборами надеются в ЛДПР. Либерал-демократы активно ведут агитационную деятельность в городах и районах республики. Курсирует так называемый автобус помощи, в котором команда партийцев помогает жителям консультациями и не только. Людям раздают памятные сувениры ЛДПР, а также бланки обращений на имя лидера Владимира Жириновского и депутата Госдумы Ивана Сухарева.

5 лет назад, общаясь с нашими гражданами, мы видели, что доходы, которые тратят на коммунальные услуги, составляют половину. Сейчас люди тратят две трети, а то и больше. А на что жить? На что питаться? Я уж не говорю про одежду. Мы выступаем за то, чтобы заработные платы и пенсии составляли не меньше 30 тысяч рублей.

Иван Сухарев, депутат Государственной Думы Российской Федерации /ЛДПР /
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