КПРФ предлагает жителям Башкирии стать наблюдателями на предстоящих выборах

КПРФ активно продвигает проект «Красный контроль», призванный обеспечить честность выборов. Речь идет о наблюдателях, которые будут присутствовать на участках во время голосования. Коммунисты предлагают активным гражданам стать членами избирательных комиссий.
Координаторы проекта обещают обеспечить желающих необходимой документацией, а также обучить самой процедуре наблюдения. Штабы компартии будут круглосуточно в течение трех дней голосования смотреть трансляции видеонаблюдения с участков, получать жалобы и реагировать на них. Сегодня состоялся видеоселектор с руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым, в ходе которого был дан старт работе федерального центра коммунистов по контролю за выборами в Госдуму.
Существенно улучшить результаты по сравнению с предыдущими выборами надеются в ЛДПР. Либерал-демократы активно ведут агитационную деятельность в городах и районах республики. Курсирует так называемый автобус помощи, в котором команда партийцев помогает жителям консультациями и не только. Людям раздают памятные сувениры ЛДПР, а также бланки обращений на имя лидера Владимира Жириновского и депутата Госдумы Ивана Сухарева.