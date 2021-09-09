КПРФ предлагает жителям Башкирии стать наблюдателями на предстоящих выборах

5 лет назад, общаясь с нашими гражданами, мы видели, что доходы, которые тратят на коммунальные услуги, составляют половину. Сейчас люди тратят две трети, а то и больше. А на что жить? На что питаться? Я уж не говорю про одежду. Мы выступаем за то, чтобы заработные платы и пенсии составляли не меньше 30 тысяч рублей.

Иван Сухарев, депутат Государственной Думы Российской Федерации /ЛДПР /