«Салават Юлаев» одержал победу в первом домашнем матче сезона

Сегодня на своем льду уфимцы принимали московский «Спартак». Интригу встрече добавлял тот факт, что оба коллектива не потерпели ни одного поражения на старте чемпионата.

Однако впервые в сезоне юлаевцы оказались в роли догоняющих – счет в матче открыл капитан «красно-белых» Сергей Широков. Но уже во втором периоде «Салавату» удалось сравнять счет и выйти вперед стараниями Андрея Зубарева и Сергея Шмелева.