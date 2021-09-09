«Салават Юлаев» одержал победу в первом домашнем матче сезона

Сегодня на своем льду уфимцы принимали московский «Спартак». Интригу встрече добавлял тот факт, что оба коллектива не потерпели ни одного поражения на старте чемпионата.
Однако впервые в сезоне юлаевцы оказались в роли догоняющих – счет в матче открыл капитан «красно-белых» Сергей Широков. Но уже во втором периоде «Салавату» удалось сравнять счет и выйти вперед стараниями Андрея Зубарева и Сергея Шмелева.
2:1 – до конца встречи счет не изменился. 11 сентября юлаевцы ждут в гости нижнекамский «Нефтехимик».