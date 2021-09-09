В Уфе пройдет 9-й отборочный этап третьего сезона турнира «Терра Башкирия»

В эту субботу на ипподроме «Акбузат» пройдёт девятый отборочный этап третьего сезона турнира «Терра Башкирия». На главную конную дорожку республики выйдут жокеи-любители из Гафурийского, Миякинского и Бураевского районов. Отказались от участия зианчуринцы и мечетлинцы.

Ежедневные тренировки для простых деревенских парней стали традиционными. В Гафурийском районе планомерно готовятся к отборочному этапу сразу 7 жокеев любителей. Вот только на башкирской породе лошадей будут скакать лишь трое. И даже это стало возможным благодаря тому, что в местной администрации пошли навстречу конникам и закупили двух кобыл.

Но не всем удалось найти средства на поддержку любителей конного спорта. Мечетлинский наряду с Зианчуринским районом не смогут приехать на отборочный этап. Виной тому нехватка лошадей башкирской породы, подходящих под все критерии. Но местные коневладельцы рассчитывают с помощью местной администрации в ближайшее время купить сразу 20 кобыл для заготовки кумыса и развития спортивного направления. Ведь все условия для развития лошадей башкирской породы есть. Просторные леса, поля и заповедники даже сегодня служат пастбищем для конных табунов, в которых пока нет представителей, удовлетворяющих всем критериям для участия в конноспортивном турнире.